Fiala: Jmenování nového šéfa ÚS Zemanem by vyvolalo spory

Premiér Fiala sdělil, že předčasné jmenování by bylo problémem. „Jak jsem slyšel vyjádření naprosté většinu ústavních právníků, něco takového není ani možné a nepochybně by to vyvolalo obrovské spory,“ řekl. Česko podle něj čelí řadě krizí a nebylo by dobré přidávat k nim ještě ústavní. „Věřím, že jsou to jen úvahy a prezident to nakonec neudělá,“ dodal.