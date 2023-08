Některé drogy by mohly být s regulací povoleny, říká expert

Občas, jako se to nyní stalo v Brně, se objevují informace, že politici nebo jiní známí lidé berou tvrdé drogy, třeba kokain. Není špatně, že se to zlehčuje, jako se tomu stalo teď u primátorky Vaňkové z ODS?

Určitě bych to nezlehčoval, ale je potřeba se na to dívat racionálně a snažit se změnit politiku, která bude užívání přísně regulovat.

Případ Vaňkové rozproudil debatu o přípustnosti užívání drog, jako je kokain nebo mefedron. Brněnský politik Matěj Hollan uvedl, že užívání těchto drog je mezi politiky velice rozšířené. Jak se na to díváte vy z odborného hlediska?

Nechtěl bych to zlehčovat, ale ani pranýřovat nebo odsuzovat. Je se na to potřeba podívat pohledem racionální politiky a regulace psychoaktivních látek, která by měla odpovídat potřebám a stavu moderní společnosti.