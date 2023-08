KOMENTÁŘ: Primátorka, kokain a česká drogová schizofrenie

Mnozí si na ní právem smlsli, když si zaboha nemohla vzpomenout, kde mohla taková fotka vzniknout. Působilo to dojmem, že byla tak sjetá, že už nic ani nevnímala. Na druhou stranu je to pochopitelné. Přece jenom politik, který navíc není z Pirátské strany, zachycený s lajnami koksu nebo mefedronu je trochu moc i na naši docela tolerantní společnost.

Nutno ovšem podotknout, že nevíme, o jaký šlo prášek, i když moučkový cukr to asi nebyl, a hlavně, jestli si paní primátorka vůbec šňupla. I tak ale nejde o srandu. Byť samo užívání drog trestné naštěstí není, jejich distribuce už ano. A paní primátorka - která si možná nešňupla - byla přítomna trestnému činu a nic neohlásila. Už to je na pováženou, i když chápu, že paní primátorka nechce být za bonzačku.

Celý případ působí letně absurdně, opět však ukazuje, jak schizofrenní přístup u nás panuje okolo drog. To ještě umocňuje vyjádření opozičního zastupitele Matěje Hollana (Žít Brno), že „rekreační užívání látek jako kokain nebo mňaučko (mefedrin) je velmi rozšířené“. „V politice je to velmi běžná droga,“ dodal. Pokud by toto byla pravda, tak to působí, že nám - alespoň v Brně - vládne banda feťáků.

Nebezpečí rekreačního užití nelegálních drog se nesmí přeceňovat. Pokud si někdo sem tam vykouří jointa nebo zobne extázi, ve které jsou podobné látky jako v některých antidepresivech, tak to na jeho schopnosti nemá valný dopad. Pokud však někdo marihuanu kouří od rána, už se to na něm projeví, a nejen větším rizikem rakoviny plic. THC mění vnímání.

Nelze však pominout, že pravidelné užívání, které začne jako rekreační, může vést k závislosti, ta sice není u kokainu fyzická, ale silná psychická. A mefedron svými účinky a i důsledky připomíná jiný stimulant pervitin.

Že bude ODS svou primátorku hájit, se dalo čekat. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, řekl že za ní stojí a celý případ, který je podle něj „zbytečnou letní bouří ve sklenici vody“ se ještě snažil bagatelizovat sdělením, že Brno je lehce alternativní město. Předseda senátního klubu ODS Zdeněk Nytra sice uvedl, že to není „fotka do rodinného alba“ , ale nevadilo by mu, ani kdyby drogy konzumovala. Oba asi zapomněli, že jejich stranický kolega ministr spravedlnosti Pavel Blažek loni zamítl žádost o omilostnění konopného aktivisty, který sedí za něco, co už dnes není ani trestný čin.

I slova opoziční pirátské zastupitelky Moniky Lukášové Spilkové, že paní primátorka může trávit volný čas, jak uváží, sice znějí krásně liberálně, jenomže účinky požití drog nekončí po nástupu do práce, vyplavují se pomalu, a pokud nelze řídit pod vlivem automobil, nemělo by pak být možné pod vlivem řídit ani Brno. Riziko chyby prostě stoupá, i když nemusí být výsledek tak viditelný, jako když narazí auto do rohu domu v prudké zatáčce.

A hlavně, ani ve volném času nelze nečinně přihlížet porušování zákona, pokud nechceme jeho změnu. Nebo si řekněme otevřeně, že zákony jsou špatně a musejí se změnit a je potřeba dostat drogy z černého trhu pod kontrolovaný způsob distribuce. V řadě zemí se drogy legalizovaly a nic se nestalo.

Nelze také zapomenout, že jsou u nás volně prodejné drogy, které mají dlouhodobě podobně devastující účinky, jako ty nejtvrdší - a tím myslím alkohol. Jeho užívání včetně nadměrného je tolerováno.

Drogy by se měly dekriminalizovat a ani jejich opatřování by nemělo být spojené s překračováním zákona. Jejich dostupnost by se však měla omezit, a to i v případě alkoholu, který by se měl - alespoň v případě destilátů - prodávat jen v licencovaných obchodech, což by omezilo riziko další metanolové aféry, s omezenou prodejní dobou. A když šlo zakázat reklamu na nikotinové výrobky, mohly by se zakázat i ty na alkohol.