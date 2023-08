Brněnská primátorka Vaňková se drží, reptají jen lidovci

Lidovecký radní Filip Chvátal Právu řekl, že jej věc znepokojila. „Budeme chtít vysvětlení ze strany našeho koaličního partnera. Předpokládám, že se všichni sejdeme na společném jednání. ODS se k tomu musí nějak postavit, zatím je tam pro nás víc otázek než odpovědí. A hlavní otázkou je, co přesně se ten večer stalo a co se stalo po tom setkání,“ řekl Chvátal.

„Mám v plánu si s paní primátorkou na to téma osobně popovídat, chtěl bych vědět, jaký ona má na to názor, aby mi řekla svůj úhel pohledu. Do té doby nemám na základě jedné fotografie co komentovat,“ řekl radní Tomáš Aberl (TOP 09).