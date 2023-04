Na Ukrajině je občanská válka, tvrdí poslanec SPD. Sprostá lež, reaguje Lipavský

Reakce na jeho slova pak na sebe ze strany šéfa české diplomacie nenechala dlouho čekat. „Na Ukrajině není občanská válka. To je naprosto sprostá lež,“ prohlásil.

Ale Kobza trval dále na svém: „Občanská válka tam probíhá stále, ať už tam jsou Rusové, nebo nejsou. A k tomu je tu další válka, tedy rusko-ukrajinská. Občanská je ale nejhorší forma války, co může existovat.“

„Jedná se o ruskou imperiální agresi od samého začátku. Vyrobili si fakeové státy. Vy na ruské narativy naskakujete a je to smutné,“ oponoval mu dále Lipavský.

Řeč byla ve studiu o případném vstupu Ukrajiny do Evropské unie, o který má země zájem. K samotnému procesu vstupu pak ministr Lipavský řekl, že by mohl být zahájen ještě letos, pokud se k tomu podaří přesvědčit všechny státy unie. Bývalý diplomat Kobza uvedl, že podle hnutí SPD by se Ukrajina členem EU stát neměla.