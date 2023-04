Pavel se podíval na vybombardovaný panelák. Novinky navštívily domeček, kde v pátek raketa zabila matku s dítětem

„Je to velice emotivní, protože člověk je v přímém dotyku s tím, co válka přináší běžným lidem. Myslím si, že třeba sobotní zkušenost z Dnipra, kdy člověk projíždí městem, které vypadá jako kterékoliv z našich a najednou je tam proluka vzniklá zásahem řízené střely do civilního prostoru, kde zahynulo přes 46 lidí, tak je to velice silný okamžik. Člověk si uvědomí, že nežijeme v prostředí, které je prosto všeho násilí, bohužel jsme ale jeho součástí,“ popsal na závěr programu prezident Pavel své pocity.