Může dojít k propouštění státních zaměstnanců, připustil Fiala

„Někde stačí, že se nebude nabírat na volná místa, někde dojde k propouštění. Někde to teoreticky může vést k tomu, že se někdo rozhodne, že zachová počet lidí a budou mít menší platy, ale to si myslím, že není ta cesta,“ uvedl premiér a dodal: „Těch možností je více. Například zbavit se neobsazených míst, neobsazovat místa po lidech, kteří třeba odcházejí do penze. Chceme, aby se zrušily oddělení nebo odbory.“

Premiér zároveň upozornil, že snížení objemu platů ve veřejné sféře o 9,7 miliardy, což odpovídá zmíněným dvěma procentům, neznamená, že se státním zaměstnancům budou plošně snižovat platy.

„Nepředpokládám, že by se někomu snížil plat, musíme snížit celkový objem. Rozlišujme to. V každé státní organizaci to nemusí být dvě procenta, musí to být v celku,“ vysvětlil Fiala.

Úsporný balíček společně s návrhem důchodové reformy představila vláda ve čtvrtek na tiskové konferenci. V rámci úspor a ozdravení veřejných financí hodlá vláda zrušit 22 daňových výjimek. Namísto tří sazeb DPH mají být pouze dvě, snížená dvanáctiprocentní a základní jednadvacetiprocentní. Zvýšit se mají ale některé daně, například téměř na dvojnásobek daň z nemovitých věcí, daně zaměstnancům a firmám, či daně z tabáku, alkoholu i hazardu.

Celkem balíček obsahuje 58 opatření, které mají v následujících dvou letech přinést pozitivní efekt na schodkový státní rozpočet výši téměř 148 miliard korun. Výdaje na straně státu chce vláda během následujících dvou let snížit o 78,3 miliardy korun (62,4 miliardy v roce 2024 a 15,9 miliardy v roce 2025).

Fiala už v poledne při představování balíčku řekl, že pokud by jeho kabinet k opatřením nepřistoupil, tak by příští rok byl deficit rozpočtu vyšší o 94 miliard korun a v roce 2025 o téměř 150 miliard. „Tempo zadlužování je hrozivé, je dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. Kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se vymkla z ruky. To nikdo rozumný a zodpovědný nemůže dopustit,“ popsal situaci premiér.

Řekl také, že si je kabinet vědom toho, že bude čelit kritice, ale podle Fialy je vláda připravena vše vysvětlovat a obhájit.