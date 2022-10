Líně jako Žatec či Holešov? Letiště ustoupila velkolepým plánům a nakonec zela prázdnotou

Postup, kdy stát nákladně ruší letiště v majetku ministerstva obrany, aniž by měl jistotu, že investor uvolněné území skutečně zastaví, připomíná osud bývalých letišť v Žatci či Holešově.

„Pro mě se Líně jeví jako jasný příklad toho, že mohou dopadnout jako ten Žatec. Tam se to až teď po patnácti letech rozběhlo, ale ještě tam je spousta dalšího místa. A ještě se to nepodařilo naplnit, tak aby tam přišly zahraniční firmy,“ sdělil svůj dojem poslanec hnutí ANO za Ústecký kraj, kde letiště Žatec stálo, a člen výboru pro obranu Pavel Růžička.

„Za těžké peníze se to letiště rozbourá, najednou tam nebude nic a my přijdeme o další záložní letiště,“ dodal s tím, že armáda bude vedle Čáslavi potřebovat další základnu, kam by se případně mohly umístit stíhačky F-35, kterých chce stát nakoupit 24.