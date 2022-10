Babiš: Zrušení letiště Líně je vládní „gigatunel“

„Zrušit kvalitní letiště v dnešní době považuji za zločin. Podle informací, které mám od odborníků, letiště i gigafactory mohou v Líních fungovat vedle sebe. V Líních nejde o gigafactory, ale o gigatunel lidí spojených se STAN, řekl bych Dozimetr 2, tentokrát na vládní úrovni. Celou dobu tam jde hlavně o to, vysát ze státu peníze na bourání a studie,“ sdělil Novinkám Babiš.

Starostové z okolí letiště Líně u Plzně věří, že průmyslová zóna nebude Domácí

Ve vládním usnesení se počítá s tím, že na vybourání téměř dvou a půl kilometrové betonové dráhy, další letištní infrastruktury a budov by stát vyčlenil 7,25 miliardy korun. „To, že chtějí bourat, i když nevědí, zda tam Volkswagen půjde, jasně potvrzuje, o co jde,“ dodal šéf ANO.

Jedním dechem však Babiš dodal, že vybudování gigafactory v Česku je „extrémně důležité“ z ekonomického hlediska. Vláda by však podle něj měla hledat jiná místa, zejména v regionech s vysokou nezaměstnaností.

O tom, zda se nakonec fungující letiště, které využívá řada aeroklubů či letecká záchranka, zruší, rozhodne v blízké době vláda na návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vedeného Jozefem Síkelou (za STAN).

Ačkoliv letiště patří ministerstvu obrany, které vypracovalo „dílčí“ stanovisko o případné strategičnosti letiště pro stát, tak resort fakticky od věci dává ruce pryč. Známo je ze stanoviska pouze to, že armáda letiště potřebuje. Bližší informace však obrana odmítá sdělit, protože dokument je v utajovaném režimu a odkazuje na Síkelův resort.

Dusno na výboru pro obranu

O více informací žádali minulý týden i poslanci sněmovního obranného výboru. Přítomná ministryně obrany Jana Černochová (ODS) jim však pouze sdělila, že její resort, respektive armáda, vypracoval pouze „na základě úkolu uloženého vládou jedno dílčí stanovisko o významu letiště, které se má stát podkladem pro návrh MPO k řešení, jak naložit s tímto letištěm“. Podle ní obraně tedy nepřísluší komentovat další postup.

S touto odpovědí se nicméně nespokojil poslanec koaliční TOP 09 Marek Ženíšek, který byl zpravodajem bodu, a navrhl bod přerušit do další schůze výboru, aby se poslanci mohli v režimu utajení seznámit s armádním dokumentem. Jeho návrh na přerušení následně členové výboru napříč koalicí i opozicí odhlasovali.

„Pokud to nezveřejní samo MPO, tak tu stále dokola budu číst jeden tento dokument. Nepodrazím vojáky, armádu a přijde mi poněkud zvláštní, že to tady po nás někdo tímto způsobem vyžaduje, a rozhodně k tomu nebudu mlčet,“ prohlásila do mikrofonu slyšitelně rozladěná ministryně po skončení bodu. Rozladění však prý podle poslanců, s nimiž Novinky mluvily, dala najevo ještě při svém odchodu.

Letiště Líně, kde by mohla stát gigafactory, armáda prý potřebuje Domácí

„V podstatě chtěla, aby usnesení neprošlo, ale ono prošlo, takže naštvaně odcházela a říkala Ženíškovi něco ve stylu, že to neměl, že bude volat Pekarové (Markétě Pekarové Adamové, šéfce koaliční TOP 09),“ popsal situaci jeden ze členů výboru, který si nepřál být jmenován. Novinky se pokoušely v této věci poslance TOP 09 Ženíška telefonicky i formou SMS opakovaně kontaktovat, avšak nereagoval.

Podle plánů by v Líních mohla vzniknout podnikatelská zóna o rozloze 391 hektarů. Automobilový koncern Volkswagen tam chce zřídit tzv. gigafactory, tedy továrnu na baterie, pro 4500 zaměstnanců, přičemž projekt by vyšel na zhruba 98 až 122 miliard korun. Koncern však nyní zvažuje kromě Líní i několik dalších evropských lokalit. Vznik továrny v Líních tak ani z tohoto pohledu není definitivní. Rozhodnutí samotného investora, koncernu Volkswagen, zda si zvolí lokalitu v Plzni-Líních, nebo půjde do jiné země, by mohlo padnout do konce roku.

Proti i okolní obce

Proti záměru zrušit funkční letiště se postavily kromě odborníků také subjekty působící na letišti, okolní obce, které v areálu mají své pozemky. Problematicky také prozatím vypadá zásobování případné gigafactory vodou.

I vzhledem k zájmu veřejnosti se na přelomu září a října zástupci investora ze Škody Auto, která spadá pod koncern Volkswagen, sešli s některými novináři a následně zástupci místních samospráv. Na setkání s novináři například padlo, že obecní pozemky na území letiště prakticky nejsou potřeba, protože pod zamýšlenou továrnou žádné obecní pozemky nejsou. To však rozporuje starosta sousedních Dobřan Martin Sobotka, který s projektem nesouhlasí.

„Bez našich pozemků to nejsou schopni na tom letišti postavit, nemáme je okolo letiště, máme je přímo uprostřed. Tak, jak nám naznačili, že to má být, tak naše pozemky jsou přímo uprostřed záměru. Na schůzce jsme se dostali i na téma vyvlastňování našich pozemků ve smyslu přívodních sítí. Říkali, že budou preferovat dohodu a nechtějí to tlačit na sílu, ale citovali číslo zákona, takže to vyvlastňování viselo ve vzduchu, ačkoliv to jednání bylo korektní. Dovedu si to představit pro nějakou liniovou stavbu ve veřejném zájmu, ale ne vyvlastnění pozemků pro komerční projekt,“ sdělil Novinkám Sobotka.

Zasáhnout může nové vedení Plzně

Jak již bylo zmíněno, zatím není vyřešeno ani zásobování továrny vodou, které je k jejímu fungování potřeba mnoho. Dříve se spekulovalo o využití řeky Úhlavy, kterou předběžně vytipovalo povodí Vltavy. Ta je ale od letiště vzdálena vzdušnou čarou téměř deset kilometrů, bližší vodní zdroje nemají dostatek vody. Zástupci investora také jednali s plzeňskou vodárnou, která nevyužívá plnou kapacitu, a mohl by tam být prostor.

To potvrdila i mluvčí vodárny Dana Veselá, podle níž jednání proběhlo, ale žádné konkrétní obrysy spolupráce zatím nejsou. „Kapacita úpravny vody Vodárny Plzeň, pro niž surovou vodu z Úhlavy odebíráme, je 1000 litrů za sekundu, fakticky ale vyrábíme 450 až 500 litrů pitné vody za sekundu. Pokud jde o čerpání surové vody z řeky Úhlavy a jejím případném navýšení, rozhodnutí záleží na Povodí Vltavy,“ sdělila na dotaz Veselá.

Pro gigafactory Volkswagenu v Líních je málo vody, řešení je daleko Domácí

Zapojení vodárny by však mohla zarazit sama Plzeň, kde by po zářijových komunálních volbách měl být primátorem lídr ANO Roman Zarzycký. Právě on se před pár dny nechal slyšet, že osobně nikdy nebyl pro zrušení letiště v Líních.