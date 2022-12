Letci budou opět protestovat proti gigafactory

Podle plánů by v Líních mohla vzniknout podnikatelská zóna o rozloze 391 hektarů. Automobilový koncern Volkswagen tam chce zřídit tzv. gigafactory, tedy továrnu na baterie, pro 4500 zaměstnanců, přičemž projekt by vyšel na zhruba 98 až 122 miliard korun. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) projekt označila za strategický pro Česko. Proti se dlouhodobě staví zástupci okolních samospráv, občané i experti. Volkswagen by měl své konečné slovo, zda si lokalitu v Líních vybere, říct do konce roku. Zvažuje totiž ještě lokality v Polsku či Maďarsku.