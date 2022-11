Stovky lidí protestují proti rušení letiště v Líních

Stovky lidí z celé ČR protestují proti zvažovanému bourání záložního armádního letiště v Líních u Plzně. Jsou proti zrušení fungujícího letiště, které by mělo ustoupit továrně Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů, tzv. gigafactory. Letadla kvůli počasí do Líní nepřilétla.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Letiště v Líních na Plzeňsku

Článek Protest letců, pilotů, sympatizantů a občanů okolních obcí svolal Český svazu letectví (ČsSL). Jde o největší protest od dubna, odkdy se o stavbě gigafactory až za 120 miliard s 4000 zaměstnanci začalo mluvit. Vedle 2,5kilometrové přistávací a vzletové plochy stálo ve 14:30 přes 200 aut, která podle poznávacích značek přijela z různých koutů země. U hangárů jsou také příznivci klubů vojenské historie se svými vozidly a místní občané s transparenty, například Chceme zachovat klidný život v Nové Vsi! nebo Vládo, likvidujte různá smetiště, ne však toto letiště! Přijel i mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus, který také rušení letiště odmítá. Piloti z Líní protestovali před německou ambasádou v Praze proti gigafactory Domácí „Půjde o názorový mítink, pouze k problematice letiště, žádná politická agitka,“ řekl svolavatel a šéf ČsSL Václav Vašek. Letiště, které je podle pilotů, firem a obcí páté nejvyužívanější v ČR, loni evidovalo 20 000 vnitrostátních i mezinárodních letů. Fungují tam letecké školy a záchranná služba.