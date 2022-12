Stavba gigafactory naráží na letitý soudní spor

Bývalý vojenský areál o rozloze 400 hektarů totiž stále využívá soukromá společnost PlaneStation Pilsen na základě nájemní smlouvy, kterou v roce 2000 uzavřela na 50 let s ministerstvem obrany. To sice v roce 2013 smlouvu jednostranně zrušilo, ale tento krok je dodnes předmětem soudních tahanic.

Podle zjištění Práva nelze verdikt očekávat v dohledné době. Soudci, kteří se těmito žalobami zabývají a které Právo oslovilo, hovoří o pravomocném rozsudku nejdříve za půl roku. Přitom VW má o investici rozhodnout do konce roku.

Pokud automobilka nakonec na Líně kývne, musela by se vláda, která výstavbu gigafactory veřejně podpořila, dohodnout s provozovatelem letiště na ukončení nájmu nejspíš mimosoudně. To by ale stát přišlo zřejmě na desítky milionů za finanční kompenzaci.