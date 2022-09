Lékaře, kteří popírají covid-19, přirovnal Válek k popíračům holokaustu

„Pokud jsou v našich řadách jednotlivci, kteří z různých důvodů mají jiné názory a nenechají si to na vědecké fórum, kde se můžeme do krve hádat o své vědecké pravdy, tak si myslím, že jsou to zločinci,“ řekl ministr.

Podle něj mohou za to, že se řada lidí nenechala očkovat a řada lidí zemřela. „Já je řadím do kategorie lidí, kteří popírají holokaust a existenci koncentračních táborů. Možná to není politicky prozíravé, ale je to pravda,“ dodal.

Demografka Dagmar Dzúrová na konferenci prezentovala studii na datech ze tří měsíců roku 2021, podle níž díky očkování nezemřelo v té době na covid zhruba 15.000 lidí.

Hospitalizováno bylo podle lékařky Renaty Černé Pařízkové z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové od začátku epidemie více než 212 000 lidí, asi 12 procent nakažených. Zemřelo 17 procent hospitalizovaných. „Zlom nastal díky očkování,“ uvedla. Na závažnosti hospitalizací se očkování podle ní projevilo v listopadu 2021.

Na vrcholu epidemie bylo v nemocnicích 9500 pacientů s covidem, z nich 1900 na jednotkách intenzivní péče. V současné době je jich zhruba 800, z nich 30 na JIP.

Pozitivních testů přibývá v pracovních dnech 2000 až 3300 a další stovky lidí denně jsou pozitivní opakovaně. Odborníci ale odhadují, že reálně nakažených je několikanásobně víc, protože lidé nechodí na testy.

Žádná protiepidemická opatření podle Válka nejsou aktuálně povinná díky tomu, že varianta omikron je sice velmi nakažlivá, ale způsobuje méně vážné příznaky. „Může se objevit varianta viru, která bude velmi smrtelná a (…) s touto nakažlivostí, by to byla katastrofa. A potom budou muset být zase zvažována opatření, v některých situacích mohou být velmi tvrdá, ale tomu bych se chtěl vyhnout,“ uvedl. Opatření by podle něj měla být koordinovaná v celé Evropě.

Bude virus, bude očkování

„Očkovat se budeme tak dlouho, dokud ten virus tady bude. Jako proti chřipce,“ dodal ministr. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by podle něj měla u nových variant vakcín postupovat podobně jako u chřipky, tedy je posuzovat rychleji. „Aby se z očkovací látky stala standardní očkovací látka objednávaná a nakupovaná jako všechny ostatní,“ dodal. Ty upravené na nejnovější variantu BA.4 a BA.5 schválila EMA v pondělí, v ČR by mohly být v polovině října.

