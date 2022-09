Paxlovid bude v lékárnách do dvou týdnů, slíbil Válek

„Paxlovid už je v Česku a bude do 14 dnů k dispozici v lékárnách, kde ho pacienti obdrží na předpis a bude hrazen ze zdravotního pojištění,“ uvedl ministr.

Zda to budou jen nemocniční lékárny, jako tomu bylo u předchozích covidových léčiv, nebo celá lékárenská síť, však neuvedl. To, že pacienti museli kvůli léku s receptem od lékaře cestovat do města, kde je nemocnice, dříve kritizovala Česká lékárnická komora (ČLnK).