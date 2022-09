Nová vakcína na omikron bude za týden v Česku

V Česku by se podle odhadů výrobce mohla objevit příští týden 19. září. Právu to včera potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Schválena byla jen pro přeočkování starších 12 let. Nemůže se podávat jako základní očkování. Totéž platí pro nedávno schválené vakcíny účinné na původní virus i první variantu omikronu BA.1. Ty jsou k dostání nyní asi v 50 očkovacích centrech. Unie povolila jejich používání už předminulý týden, a to pro Pfizer i Modernu. Ta by se měla dostat do Česka v nejbližší době, očkuje se zatím jen s látkou od Pfizeru.