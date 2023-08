Kriminalista lustroval lidi na zakázku

Dělo se tak od května 2020 až do července 2021 a zřejmě by v tom tento člen hospodářské kriminálky pokračoval dál, kdyby to nezačali řešit detektivové z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Předloni v srpnu si pro něj přišli a obvinili ho ze zneužití pravomoci úřední osoby a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Hodil se marod

Měl podle nich hned ve třiceti případech předávat svým známým na jejich žádost informace o lustrovaných osobách a u třinácti z nich si jejich osobní údaje i fotografie schovat do svého soukromého mobilního telefonu.

Neoprávněně vyhledával osobní údaje v interních policejních systémech z rozhodnutí soudu

Pouhý den po obvinění vyřešil podezřelý situaci tak, že podle důvěryhodného zdroje Práva nastoupil do pracovní neschopnosti a koncem roku 2021 odešel od policie do civilu. V tu chvíli měl nárok na finanční odchodné a výsluhy. To však nemusí platit dlouho, pokud by byl pravomocně za své jednání odsouzen. A k tomu nyní není daleko.

Dostal podmínku

Letos v lednu na tohoto již bývalého policistu Jana O. podal státní zástupce obžalobu a podle nynějších zjištění Práva už padl i první odsuzující verdikt – podmínka. Koncem června ho vynesl Obvodní soud pro Prahu 5.

„Nalézacím soudem byl 26. června uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 24 měsíců, trest zákazu činnosti ve výměře pěti let a trest propadnutí věci,“ sdělil Právu mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala.

Doplnil, že soud uznal někdejšího kriminalistu nakonec vinným, že pod fiktivním důvodem prováděl neoprávněné přístupy a lustrace v interních informačních policejních systémech, a to konkrétně u čtrnácti lidí.

V dalších třech případech získal podle rozsudku prostřednictvím neoprávněných lustrací v informačních systémech informace o lustrovaných osobách do své dispozice, aniž by to souviselo s plněním jeho služebních povinností.

„V rámci třetího skutku, jímž byla fyzická osoba soudem uznána vinnou, tato provedla v informačním systému ne­oprávněnou lustraci a do svého mobilního telefonu uložila fotografie a rodná čísla celkem třinácti osob,“ upřesnil Cimbala.

Červnový rozsudek zatím není pravomocný a vzhledem k tomu, že bývalý kriminalista nechce přijít o své výsluhy, bude případ kvůli jeho odvolání řešit nadřízený Městský soud v Praze. Pokud by i ten původní odsuzující verdikt potvrdil, kromě podmínky čeká někdejšího muže zákona povinnost vrátit peníze z odchodného i výsluh a žádné další už nebude dostávat.