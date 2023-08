Opilý zbil přítelkyni, autem málem přejel její příbuzné. Soud řeší domácí násilí

Následně sedl do auta, i když byl pod vlivem alkoholu. Nadýchal 1,47 promile. Když uviděl, že z domu vyšly dcera a matka poškozené, začal na ně velkou rychlostí couvat. Naštěstí stačily uskočit.

Jan Nosek a jeho přítelkyně se seznámili před třemi lety, asi před půl rokem se na její žádost nastěhoval za ní do Roztok u Jilemnice, aby také pomáhal s hospodou, kterou provozuje její rodina.

„V té době začala požívat hodně alkoholu. Byly tam problémy i majetkové, v její rodině docházelo k hádkám. Nevím přesně co. Říkala, že její bratr má všechno a ona nic,“ uvedl Nosek u soudu. Snažil se prý situaci urovnávat.

Problémy s alkoholem však poškozená odmítla. „Nepila jsem každý den. Když jsem jezdila za ním, dala jsem si víno tak jednou týdně. Po přestěhování do Roztok, to bylo třeba třikrát týdně. Ale nikdy to nebylo, že bych si sedla a pila sama víno,“ přiznala poškozená.