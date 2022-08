Končí sněmovní prázdniny. Na schůzi to bude vřít

Do poslaneckých lavic se po šesti týdnech prázdnin vrátí politici. A to dřív, než by bývali chtěli. Na páteční schůzi svolané pětikoalicí kvůli vetovanému zákonu o pojistném má být opět dusno.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ilustrační foto