Koalice v Praze stále v nedohlednu. Dohoda je alespoň na rozpočtu

Další schůzka koalice Spolu, Pirátů a STAN, kde by se měl řešit následující postup i průběh blížícího se zastupitelstva, je naplánována na pátek.

„Vytváříme si tím další časový postup. Jak ale bylo naznačeno, pokud k dohodě nedojde k 24. listopadu, není to pro nás nic, z čeho bychom se měli zhroutit,“ doplnil šéf vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček.

V takovém případě by se ustavující zastupitelstvo zřejmě znovu přerušilo. „Budeme pak hledat další termín,“ nastínil hlavní vyjednávač za koalici.

Zástupci tří potenciálních partnerů – Spolu, aliance a STAN – se tak sice po téměř dvou měsících po volbách nejsou schopni dohodnou na koalici, potvrdili si ale v úterý alespoň termín 15. prosince, kdy by mělo zastupitelstvo schválit rozpočet metropole na příští rok.

„Je to velmi zodpovědné pro nás pro všechny. Důležité je to totiž pro vztah k městským částem. Vyšleme tím vzkaz, že se nemusí bát z hlediska schvalování svých rozpočtů,“ zmínil Zajíček.

Vítězná Spolu širší koalici s Prahou sobě odmítá, pro ODS by to totiž znamenalo, že by jen „doplnila“ současné vedení Prahy.