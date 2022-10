Marvanová: Koalici v Praze brání prosazování ega. Ustoupit by měli Piráti

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak ovlivní vyjednávání aliance Pirátů a Prahy sobě? (0:23)

Jak ven z patové situace? Měl by někdo ustoupit? (4:40)

Trvá koalice Spolu na nominování Jana Wolfa (KDU-ČSL) do pražské rady? (15:53)

Má hnutí STAN po letošní kauze Dozimetr zasednout v radě? (28:43)

Skončily volby v Praze úspěchem pro koalici Spolu? (33:04)

Co chce prosazovat v Senátu? (40:36)

Piráti a Praha sobě vytvořili minulý týden Alianci pro stabilitu. Jak to ovlivnilo povolební vyjednávání?

Pro nás to bylo překvapení. Spolu navrhlo trojstranné jednání na vládním půdorysu, takže jsme mysleli, že bude probíhat toto jednání. Aliance tak v tuto chvíli vede k zablokování situace. Nerozumím tomu.

Není chyba i u koalice Spolu? Piráti tvrdí, že ke kroku přistoupili kvůli tomu, že vyjednávání v Praze trvají dlouho.

Ano, tvrdí, že to tím chtěli urychlit. To se ale spletli, jsme teď v patové situaci.

Piráti i Praha sobě vedli velmi tvrdou a pomlouvačnou kampaň vůči představitelům Spolu. A tohle jsou důsledky.

Nemohla ale koalice Spolu postupovat rychleji?

Nevím, co mohli dělat více. Nejsem členem vyjednávacího týmu, z vnějšího pohledu je nicméně vidět, že je tam spousta vzájemných animozit (nesympatií – pozn. red.) Chyba ale vznikla už před volbami, kdy vedli Piráti i Praha sobě velmi tvrdou a pomlouvačnou kampaň vůči představitelům Spolu.

Takže tohle jsou důsledky. Když se útoky přeženou do osobní roviny, tak se to pak může promítnout do osobních vztahů po volbách. A navíc primátor Zdeněk Hřib se v tuto chvíli nechová příliš vstřícně, měl by akceptovat roli Spolu a lídra Bohuslava Svobody.

Piráti ale nyní tvrdí, že kandidáta na primátora pana Svobodu akceptují. Nicméně, kde je cesta ven, pokud Piráti z aliance neustoupí?

Věřím, že o tom všichni přemýšlejí, tedy i Piráti. A myslím, že na tom trvat nebudou, protože tím zablokovali situaci. My se o tom na klubu radili a nemáme důvod odcházet od jednání.

Čekáme. Je zde programová shoda a sedí i počty. Kromě prosazování něčího ega tu překážku nevidím.

Takže jste zaujali vyčkávací taktiku?

Ano, my skutečně čekáme, je zde programová shoda a jsou na to i počty. Kromě prosazování něčího ega tu překážku nevidím.

A jak dlouho budete vyčkávat? Celé čtyři roky?

To je vize katastrofická, ke které, doufám, že nedojde. Byla by to velká ostuda, kdybychom řešení nenašli.

Proč potom jednoduše nevyjednáváte s hnutím ANO? Tam jste si také programově blízko a nemají podmínky.

Když je varianta na vládním půdorysu, tak tomu dáváme přednost. Praha potřebuje spolupráci s ministry, řada věcí se dříve nepodařila jen kvůli komunikaci Hřiba s expremiérem Andrejem Babišem. My se teda snažíme jednat tak, aby koalice v Praze vznikla. Záleží to na Pirátech. Jsou teď na tahu, aby ustoupili.

Nemůžete ustoupit vy? Narážím na podmínku trestně stíhaného Jana Wolfa (KDU-ČSL), aby nezasedl v radě.

Debata kolem pana Wolfa byla podivná. Ve Spolu jsme neodhlasovali žádného nominanta do rady, ani jsme o tom nejednali. Tak daleko nejsme. Takže Piráti by měli nejprve s námi jednat o programu, kde by neměl být velký problém. Dohoda by pak měla být na gescích a až pak by měla být debata o osobách v radě. A navíc v případě Wolfa nedošlo k ničemu, za co jsou běžně stíhaní komunální politici.

Piráti argumentují tím, že nechápou, proč ho tam chcete, když premiér Petr Fiala (ODS) nebo šéf lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL) nechtěli jít do vlády s trestně stíhaným Andrejem Babišem.

Piráti říkali, že bychom ho tam chtěli. Jenže kromě pana docenta Svobody, což je náš nominant na primátora, jsme nepožadovali žádné křeslo pro člena koalice Spolu. Takže to, co oni říkali, není pravda. A co se týká trestního stíhání, tak jsem toho názoru, aby se ctila pro politiky presumpce nevinny.

Není to dvojí metr? Například v Jihlavě odmítla ODS a KDU-ČSL v radě trestně stíhanou Janu Nagyovou (ANO).

Musí se to posuzovat případ od případu. Každý má právo říct, že by tam ten člověk sedět neměl, a současně má ten člověk právo se bránit. Rozhodují aktéři konkrétní situace. A kauza Babiše a paní Nagyové mi připadá, že je tam hodně důkazů. Rozhodne ale samozřejmě soud.

Když má rozhodnout soud, tak kde je v tenhle moment rozdíl mezi paní Nagyovou a panem Wolfem?

Věcně si myslím, podle toho, co vím o obou případech, že velký. Je to ale věcí diskuse. Chtěla jsem se o tom pobavit s Piráty, abychom si vyjasnili, jestli je to překážka, nebo není. K jednání ale nedošlo, ale jsem k tomu dále otevřená.

Kromě Pirátů by mělo být vaším partnerem hnutí STAN. Mělo by zasednou v radě takhle krátce po kauze Dozimetr?

Nejsem členem vyjednávacího týmu. STAN ale ústy lídra v Praze Petra Hlaváčka deklaroval, že lidé, kteří jsou na kandidátce a jsou zvoleni do zastupitelstva, nejsou spojeni s kauzou. A nezbývá než to respektovat.

Jaké jsou vaše vztahy teď s hnutím STAN? Vy jste neodcházela úplně v nejlepším, jak bylo patrné z vašich vyjádření.

Měla jsem špatné vztahy s Petrem Hlubučkem (který byl v centru kauzy Dozimetr – pozn. red.) a jeho pracovníky, s nimi se už nevídám. Konflikty nepokračují, s panem Hlaváčkem mám korektní vztahy. Nemyslím, že je to poznamenalo.

Očistilo se podle vás hnutí STAN?

Hlavní je se z toho poučit. Politické strany – včetně hnutí STAN – by měly brát vážně signály, kdy někdo upozorňuje na nestandartní jednání. Nemělo by se čekat na situaci, kdy třeba na magistrát přijde zatýkat policie. Nejde jenom o to se očistit, ale i o to nastavit vnitřní procesy tak, aby se to neopakovalo.

Přijalo dostatečnou politickou odpovědnost?

Je to tak prezentováno a nebudu je podezírat, že to tak nevnímají. Jsem nezávislá v tuto chvíli a není správné, abych mluvila do toho, jak se bude hnutí dál vyvíjet.

V Praze jste měla veliký úspěch. Z 16. místa jste vyskočila na 1. na kandidátce Spolu do zastupitelstva, dostala jste se i do Senátu. Řekla byste, že volby skončily úspěchem i pro koalici Spolu?

V komunálních volbách si leckdo připisoval úspěch a byl určitě i pro koalici Spolu. Ještě větší úspěch to byl ale v senátních volbách.

V Praze nemohly volby dopadnout lépe? V parlamentních volbách měla koalice Spolu 40 procent.

Určitě mohly dopadnout lépe. Spolu byla pod velkou palbou nepřátelské kampaně, se kterou jsem rozhodně nesouhlasila. Myslím, že by politické strany, které spolu chtějí spolupracovat po volbách, měly na sebe méně útočit před volbami.

Už jste tu předvolební kampaň zmínila podruhé. Je to něco, přes co se dokážete přenést?

Myslím, že ano. A také to na vyjednávačích vidím, že neztratili trpělivost. Nepromítají to tedy do jednání. Vždy říkám, že je to jenom práce, ke které nás vybrali lidé a čekají, že ji za plat odvedeme. Teď ji ale neodvádíme. Kdyby to trvalo ještě měsíc, tak je to ostuda všech.

Neměli jste jako koalice Spolu dát do popředí kandidátky někoho jiného než pana Svobodu?