Pat v Praze trvá. Piráti hlasováním potvrdili účast v alianci s Prahou sobě

„Jsme pevnou součástí Aliance stability. Vyzýváme vyjednavače z ostatních stran, aby to respektovali stejně, jako Aliance respektuje koalici stran v rámci Spolu. Vzájemný respekt je základem férové spolupráce,“ stálo v usnesení, o kterém hlasoval klub Pirátů. A nikdo nebyl proti.

V praxi výsledek hlasování znamená, že i nadále budou Piráti v povolebním vyjednávání postupovat společně se sdružením Praha sobě. Se sdružením má ale zásadní problém koalice Spolu, pro kterou by to znamenalo, že ODS by jen „doplnila“ pražské vedení.