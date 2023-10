Okamura vyzval Babiše ke spolupráci: Zahoďme osobní antipatie

„Teď není čas politikařit a hrát si na svém písečku, je potřeba abychom nyní tahali za jeden provaz s cílem ukončení Fialovy vlády v zájmu většiny občanů. Nechápu, proč vy v hnutí ANO stále odmítáte v tomto spolupráci, proč jste solitéři. Myslíte, pane Babiši, že ANO samo svrhne vládu? Uvidíte, že ne, přehlasují nás. Sami nemáte šanci. Fialova vláda se drží jako klíšťata. Pojďme spolupracovat, naši voliči to od nás očekávají. Zahoďme naše osobní antipatie. Přestože se lišíme v řadě zásadních politických bodů, na prvním místě jsou občané,“ apeloval na souputníky v opozici Okamura.

Zda Okamurova výzva bude vyslyšena, není jasné. Vztahy mezi oběma muži totiž nejsou zrovna idylické. Svůj pohled na SPD a Okamuru přiblížil Babiš již v lednu během předvolebního prezidentského duelu ve studiu Novinek, když hnutí vzkázal, že „nikdy nebude koaliční partner ANO“ . Zároveň s neskrývaným despektem utrousil, že si neumí představit, že by SPD uspělo ve volbách natolik, aby coby prezident jmenoval Okamuru premiérem.

Opozice vládě v úterý vyčetla, že svým počínáním „ničí zemi“ a není podle ní kompetentní a schopná řídit Česko. „Kdybyste byl trenérem, tak by vás vedení klubu vyměnilo za to, co předvádíte. Vaše skóre fakt není dobré, je úplně katastrofální,“ prohlásil například na adresu kabinetu Babiš. Okamura zase na plénu například vládu obvinil z „vlastizrádného jednání, které nás stojí stamiliardy a nahrává zájmům cizích mocností“, či z toho, že se k moci dostala podvodem.