Už ne jen europoslanci. V ODS roste tlak na samostatnou kandidátku do eurovoleb

„Osobně jsem přesvědčen, že by ODS měla jít do evropských voleb určitě sama,“ řekl Novinkám místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. „Spíše preferuji samostatnou kandidátku do eurovoleb,“ přidal se i poslanec ODS Petr Fifka.

Společnou kandidátku nechtějí ani poslanci Václav Král nebo Pavel Kašník. „Připadá mi to logické vzhledem k tomu, že je ODS v europarlamentu v jiných frakcích než naši koaliční partneři,“ vysvětlil Novinkám Kašník.

Zástupci ODS jsou na půdě europarlamentu ve frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR), zatímco lidovci a TOP 09 patří do frakce Evropské lidové strany (EPP). Podle Skopečka je ale problém i v tom, že se „výrazně liší“ pohled jednotlivých stran na Evropskou unii.

Už ne Spolu? Europoslanci ODS se chtějí pro další volby trhnout

„TOP 09 a KDU-ČSL jsou pro další federalizaci Evropy, a tedy i přenášení dalších a dalších pravomocí z národní úrovně na instituce EU. ODS další federalizaci EU odmítá a je naopak stoupencem mezivládní spolupráce národních států a debyrokratizace EU, která si na sebe v minulosti vzala až příliš mnoho pravomocí,“ popsal Skopeček.

„Lišíme se i v názoru na přijetí eura. TOP 09 a KDU-ČSL oslavují Green Deal, my v něm vidíme i riziko snížení konkurenceschopnosti Evropy vůči okolnímu světu,“ upozornil.

Podle něj by navíc Alexandr Vondra (ODS) s Luďkem Niedermayerem (TOP 09) na jedné kandidátce voliče akorát mátli. „Oba představují odlišný pohled na současná témata i budoucnost EU. Ve finále by tak na společné kandidátce podle mého prodělala jak ODS, tak TOP 09 či KDU-ČSL,“ dodal místopředseda Poslanecké sněmovny.

Podobně mluvil i Král. „ODS dlouhodobě zastávala euroskeptické názory, její představitelé (včetně Petra Fialy) upozorňovali na nedemokratické fungování EU, upozorňovali na nutnost zásadních reforem a hrozbu eura. Vytvoření společné kandidátky s lidmi naprosto opačného smýšlení si, na rozdíl od našeho vedení, neumím představit,“ zdůraznil pro Novinky.

Samostatnou kandidátku dlouhodobě prosazuje i europoslanec a místopředseda ODS Vondra, který by měl být lídrem strany pro eurovolby. „Můj názor, že máme jít do eurovoleb samostatně, trvá. Je to lepší pro koalici Spolu vzhledem k charakteru voleb,“ řekl Novinkám. S ním souhlasí i jeho kolegyně z europarlamentu Veronika Vrecionová.

Oba europoslanci dokonce už rozjeli samostatnou kampaň. Už na jaře se vydali na tour do krajů, navštívili například Olomoucký nebo Plzeňský kraj. Po republice také v posledních týdnech visí billboardy s jejich obličeji, kde píšou „Pro Evropu bez nesmyslů“.

Občanští demokraté ale dávají od billboardů ruce pryč. „Jsou výhradně kampaní skupiny Evropských konzervativců v Evropském parlamentu, jejíž jsou europoslanci Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra součástí. S kampaní nemá Občanská demokratická strana nic společného, k věci nemáme bližší informace,“ řekl Novinkám mluvčí strany Jakub Skyva.

Foto: Facebook, Novinky Billboard europoslanců Veroniky Vrecionové a Alexandra Vondry (ODS).

„Netáhněme už dvě tříprocentní strany“

ODS má jít do eurovoleb samostatně i podle současného europoslance Jana Zahradila, který příští rok ale svůj mandát už obhajovat nebude. Podle jeho nedávného vyjádření na sociální síti by tímto krokem strana ukázala, že není „odsouzena k trvalému svazku se dvěma tříprocentními stranami“.

Narážel tak na průzkumy, které dlouhodobě ukazují, že občanští demokraté koalici Spolu „táhnou“. Zatímco ODS se totiž umisťuje dlouhodobě druhá za hnutím ANO, TOP 09 je na hranici pěti procent potřebných pro vstup do Sněmovny. A lidovci se dokonce v posledním průzkumu agentury Median umístili až za komunisty se dvěma procenty.

ANO, Piráti a SPD posilují. Lidovci se krčí až za komunisty i Zelenými

Na otázku, zda zástupci ODS už nechtějí další strany „táhnout“, členové strany ale nechtěli odpovídat. Většinově se však shodují, že značku Spolu chtějí na domácí půdě do parlamentních voleb za dva roky uchovat. „Podoba kandidátek do evropských voleb podle mě nebude předzvěstí voleb sněmovních,“ řekl Novinkám například Skopeček.

„Předčasné, stále jednáme“

O finální podobě kandidátek do eurovoleb zatím podle člena předsednictva ODS Marka Bendy „intenzivně diskutuje vedení“. „Pečlivě zvažujeme všechna pro a proti. Až budeme mít výsledek, tak ho veřejnosti oznámíme. Zatím je to naše domácí zadání,“ řekl Novinkám.

Lidovecká dvojka Talíř: Pokud půjdeme do eurovoleb jako Spolu, musí ODS přejít do naší frakce

Podobně mluvil i místopředseda strany Martin Kupka. „Spojení s dalšími stranami má samozřejmě svůj význam. Ukázalo se to i u posledních parlamentních voleb. V případě evropských voleb zvažujeme samozřejmě programové rozdíly mezi námi a menšími stranami,“ uvedl.

Podle mluvčího Skyvy je ale otázka na podobu kandidátky stále „předčasná“. „O věci budou dále rozhodovat příslušné orgány,“ podotkl pouze. Rozhodnout se mají na podzim.

Společnou kandidátku „bojkotují“ i někteří zástupci ostatních stran. Například František Talíř, který kandiduje za lidovce z druhého místa, Novinkám řekl, že aby strany mohly jít do voleb společně, ODS by musela deklarovat, že po volbách přestoupí k nim do frakce EPP. To ale členové ODS odmítají.

Decroix: Sami to nedáme

Naopak pro společnou kandidátku je místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix. „Budu respektovat výsledek vyjednávání, ale osobně se přikláním ke společné kandidátce, a tedy k politice, ve které hledáme, co nás spojuje, namísto opečovávání vlastních politických písečků,“ zdůraznila Novinkám.

Důvod pro takový postup vidí především v Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. „Proti nám stojí populistický a extremistický buldozer, co může smést všechno, a my se tu v demokratické koalici mlátíme lopatičkami. Rovnováha demokratických sil je v celé střední Evropě velmi křehká. A je třeba myslet z dlouhodobého hlediska, jak chceme tuto zemi spravovat. Sama to žádná z našich stran nedá,“ upozornila poslankyně.

Koalici Spolu v eurovolbách měl prosazovat podle informací Novinek i premiér a předseda strany Petr Fiala.