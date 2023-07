Koalice se vrací ke spotřební dani na víno

„Diskuse o spotřební dani na víno bude pokračovat, do konsolidačního balíčku se však nepromítne,“ potvrdil Novinkám premiér Petr Fiala (ODS) stejně jako ostatní lídři koaličních stran.

Na to, aby se diskuze o spotřební dani na víno znovu otevřela, tlačili především někteří zástupci TOP 09, STAN a Pirátů. V České republice je totiž spotřební daň z tichého vína v současné době nulová, zdaněná jsou šumivá vína ve výši 23,40 koruny za litr. Dani podléhá i pivo a destiláty. Tiché víno je jediným alkoholem, kde se spotřební daň neplatí.

Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová redakci řekla, že je dohoda, že diskuze o nastavení daně se má vést co nejdříve. „Aby bylo jasno během pár týdnů, maximálně měsíců,“ podotkla.

Podobné představy mají i Piráti. „Úprava daně by zasáhla především dovozová vína, kterých je většina, zároveň domácím výrobcům nepřinese žádné větší administrativní náklady,“ popsal Bartoš.

Rakušan zase chce „cílenou podporu českých a moravských malovinařů“. „Ta má smysl, ne paušální úleva pro všechny včetně dovozců,“ uvedl. Jak konkrétně si to ale politici představují, neřekli.

„Jak se s vinaři bavím, tak není spor o spotřební daň jako takovou, ale jde o to, co s tím je spojeno, tedy daňové sklady, kalibrace sudů a tak dále. Dokud nebudu mít potvrzeno od celníků, že toto jsme schopní nějak vyřešit, tak si myslím, že se těžko můžeme posunout někam dál,“ upřesnil.

Lidovci jsou proti spotřební dani dlouhodobě. Že daň nakonec nebyla zahrnuta do konsolidačního balíčku, který vláda v květnu představila, označil dokonce bývalý ministr zemědělství z KDU-ČSL Zdeněk Nekula za svůj „majstrštyk“.

Vládě tehdy zavedení spotřební daně na takzvaná tichá vína doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV) jako součást balíčku. To ale v koalici vyvolalo spory. Nakonec ministři argumentovali slovy, že daň do konsolidace nezahrnuli, protože okolní státy mají spotřební daň na tiché víno také nulovou, a že by tak české a moravské vinaře znevýhodnili v konkurenceschopnosti.