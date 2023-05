Hon na vinaře je nechutný, říká šéf svazu Chlad

Co říkáte na to, že se vám podařila vylobbovat nulová spotřební daň na tichá vína?

Jsem za to samozřejmě rád, je to naprosto správně. Upřímně však nejde o žádnou výhru. Spustil se kolem toho nechutný hon na vinaře plný lží. Celý balík opatření se nás také dotkne jako fyzických nebo právnických osob. U piva dochází po dvou letech k návratu sazby na 21 procent DPH, ta je u vína konstantní. Nikdo nám výjimku na dva roky nedal.

Kromě toho vinaři platí daň z příjmu, významně se nás dotýkají úpravy DPFO, DPPO, protože využíváme prakticky půl roku „dohodáře“. Dotknou se nás i daně z nemovitostí. Navíc platíme ze zákona další čtyři platby - za plodonosné vinice, za ověření hroznů, za zatřídění vín a do Vinařského fondu. To zbytek průmyslu neplatí, takže to zas tak zadarmo nemáme.