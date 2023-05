Vinařská lobby uspěla, vláda vycouvala z daně z tichého vína

Zdanění tichého vína vládě doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ta uváděla, že odhadovaný výnos do státního rozpočtu by mohl být čtyři až pět miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) si dal za cíl ušetřit v rozpočtu 70 miliard, podle posledních informací by to ale mělo být přes 100 miliard.