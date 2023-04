Koalice jedná o úsporném balíčku. Hledá 70 miliard

„Taková debata je nezodpovědná, protože to musí celé vytvářet jeden srozumitelný a navzájem propojený celek,“ řekl s tím, že neočekává, že středeční jednání přinese shodu.

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy zřejmě bude jednání dlouhé, nedokázal ale odhadnout, zda koalice nalezne shodu v nadcházejících hodinách, nebo až na jednání v příštím týdnu. Ani on nechtěl jednotlivá úsporná opatření komentovat.

Co by mělo ve finálním balíčku být, není jasné. V médiích se ale objevilo již několik návrhů, které měla koalice na stole. Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) například dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace v řádu desítek miliard.