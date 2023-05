Kdoví, jestli jsou podnikatelé ještě vaši voliči. Schillerová se ve Sněmovně hádala se Stanjurou

ODS ještě Schillerová připomněla, že se „ráda zaštituje ochranou malého podnikání“. „Podle materiálu ministerstvo financí navrhuje zrušení kategorií a uvedení do jediné, a to takové, že na výdaje do 500 tisíc korun by živnostníci uplatňovali místo 80 procent paušálu 60 procent. Zároveň na vše, co je nad 500 tisíc a do 2 milionů, by uplatňovali 20 procent,“ vysvětlovala šéfka klubu ANO a varovala, že uplatňování paušálu by pro většinu živnostníků ztratilo smysl.