Česko zřejmě čeká „milostivý podzim“

Postup by se mohl vztahovat také na dluhy na veřejném zdravotním pojištění. Takový pozměňovací návrh připravili poslanci Patrik Nacher (za ANO) a Marek Výborný (KDU-ČSL) a Sněmovna o něm bude hlasovat zhruba za dva týdny.

Prominutí penále a dalších nákladů u dluhů na sociálních odvodech by se mohlo podle podkladů týkat statisíců fyzických a právnických osob.

Celkem by mohly uhradit dluh na odvodech až 56,7 miliardy korun a odpustilo by se jim až 18 miliard korun. Sněmovna nyní projednává obdobnou úlevu i pro dluhy na daních.

Ministerstvo práce v podkladech k návrhu zákona uvedlo, že chce opatřením motivovat dlužníky k úhradě sociálních odvodů.

Očekává, že by zadlužených mohlo ubýt. Odpuštění penále a exekučních srážek by nastalo při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do konce loňského září.

Sociální správa by platby prominula fyzickým i právnickým osobám. Akce by se nevztahovala na dluhy, které vymáhá soudní exekutor.

Jak to bude fungovat?

Dlužník by se přihlásil elektronicky přes portál úřadu v aplikaci od července do listopadu. Dostal by odpověď, jak vysoký dluh má splatit. Pokud ho už uhradil, správa sociálního zabezpečení by příslušenství k dluhu měla sama prominout.

Při dluhu nad 5000 korun by byly možné splátky. Pokud celková suma nepřesáhla 50 tisíc korun, měl by podle návrhu dlužník částku srovnat ve 12měsíčních splátkách. První by měl poslat do konce letoška.

U dluhu nad 50 tisíc korun by mohlo být možné rozložit měsíční splátky do pěti let. Pokud by zadlužený některou ze splátek ale neposlal, penále by se mu neodpustilo.

Skupina koaličních i opozičních poslanců kolem Výborného navrhla, aby se snazší vyrovnání dluhu s možnosti splátek vztahovalo i na osoby, které již čelí takzvané daňové či správní exekuci.

Podle podkladů k zákonu má dluh na pojistném doplatit 715 tisíc fyzických osob. Uhradit by mohly až 20,7 miliardy korun.

Prominuly by se jim platby za 10,5 miliardy korun. Celkem 262 tisíc právnických osob by mohlo srovnat až 36 miliard korun. Odpustit by se jim mohlo až 7,5 miliardy korun. Úprava informačního systému úřadu by stála 30 milionů korun.

O prominutí penále mohou dlužníci žádat už nyní. Úřad ale žádosti nemusí vyhovět.