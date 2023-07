Lidovci mají problém. A celá vláda s nimi, míní politologové

Pokud by lidovci chtěli zvrátit dlouhodobě klesající preference, museli by přijít s jinými tématy a zásadně se vymezit v rámci koalice. To by ovšem znamenalo ohrožení stability vlády, jejíž jedinou šancí na rehabilitaci v očích voličů je nerozpadnout se a prosadit své reformy. Míní to politologové, které Novinky oslovily.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Zleva předseda vlády Petr Fiala (ODS) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)