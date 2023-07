Koalice se mezi sebou pře o daně z herních automatů

„K balíčku jako KDU-ČSL předložíme několik pozměňovacích návrhů. Jeden z nich se týká také novely zákona o hazardních hrách,“ řekl Právu předseda strany Marian Jurečka. Současná a navržená podoba právní úpravy podle lidovců obce k provozování hazardu motivuje. „Někteří starostové by si tímto způsobem rádi přivydělali, my však tento přístup odmítáme a takové podněcování chceme odstranit. Navrhujeme tedy, aby byly výnosy z hazardních her buď ze 100 procent příjmem státního rozpočtu, nebo aby se podíl rozpočítával mezi všechny obce v závislosti na počtu obyvatel,“ dodal Jurečka.

Z technických her mají nyní obce podíl z výnosu daně 65 procent a 35 procent stát. Tento podíl se podle návrhu měnit nemá, jde o způsob porcování obecního podílu mezi jednotlivá města. Současný a zatím i navrhovaný výpočet totiž vychází z počtu herních automatů, tedy „beden“ na území obce.

Praha chce úplně zakázat hrací automaty, mají zmizet i z kasin Domácí

Na stranu lidovců se v tomto staví i Piráti. „Jedná se o takzvané land-based technické hry, tedy právě výherní automaty. Jde nám primárně o to, aby výnosy z těchto her nebyly rozdělovány podle povoleného a provozovaného počtu automatů v dané obci. To totiž některé samosprávy svádí ke snaze navýšit příjmy a tím nepřímo i k podpoře rozvoje hazardu v dané lokalitě. Za Piráty navrhujeme, aby výnosy z těchto her byly rozpočítávány mezi všechny obce podle stejného klíče, tak jak se rozděluje výnos daně z příjmu právnických osob, což ostatně původně navrhovalo i ministerstvo financí,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Obce mohou hazard regulovat

Resort financí potvrdil, že původní varianta byla rozdělovat daně z technických her podle počtu obyvatel obcí. „Ministerstvo financí nicméně vyhovělo připomínkám zejména ze strany organizací sdružujících obce a reprezentujících jejich zájmy. Ty daly najevo, že nemají o nový koeficient zájem a upřednostňují zachování stávajícího koeficientu,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva financí Petr Habáň. Mluvčí Svazu měst a obcí ČR Alexandra Kocková na dotaz, co si myslí o změně prosazované lidovci, uvedla, že zatím nemá žádné stanovisko svazu. Z toho lze soudit, že citlivou záležitost momentálně nechtějí v médiích komentovat nebo stanovisko přehodnocují.

Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka jejich strana dává přednost tomu, aby se rozdělení daní u technických her počítalo tak, jak bylo v balíčku dohodnuto. Tedy podle počtu povolených zařízení v místě. „Tak, aby rozhodování o tom, jak regulovat hazard, zůstalo na místní úrovni, které se to dotýká,“ sdělil Právu Vlček. Jak by se dalo očekávat, staví se v této věci na stranu starostů, kde má politické kořeny. Vlček argumentuje, že zákony se v poslední době zpřísnily, do herny nemohou třeba lidé s exekucí. Obce mají pravomoc regulovat hazard, většina z nich se rozhodla nepovolit na svém území žádné automaty.

Podobně to vidí i zástupci byznysu. „Z našeho pohledu se jedná o transparentní formu přerozdělení daňových výnosů, kdy si každá obec může jednoznačně odvodit, jak velký přínos pro její rozpočet bude mít povolení provozování technických her v herních prostorech na jejím území. Tlaky aktivistů ničemu nepomohou, naopak pouze prohloubí šedou zónu černého hazardu,“ soudí Miloslav Bohůnek, manažer Star Casina.

„Máme dohodu, že pozměňovací návrhy projednáme v rámci koalice. Proto je nyní nebudu komentovat. Naše návrhy představíme nejdříve koaličním partnerům a pokusíme se pro ně dojednat podporu všech koaličních stran,“ řekl Právu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zatím tedy není jisté, zda a na čem se koalice ohledně hazardu dohodne. Nakonec může rozhodnout až hlasování o příslušném pozměňovacím návrhu ve Sněmovně.

V rámci balíčku vláda navrhuje také u daně z hazardních her zvýšit druhou sazbu uplatňovanou aktuálně u živých her jako ruleta, kurzových sázek a tombol z 23 na 30 procent. U loterií a technických her má zůstat současných 35 procent.