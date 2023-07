ANO, Piráti a SPD posilují. Lidovci by skončili mimo Sněmovnu

Průzkum se uskutečnil mezi 12. a 30. červnem. Volby by podle něj vyhrálo ANO s 35,5 procenta hlasů před ODS (14 procent), Piráty (11 procent) a SPD (10,5 procenta). Do Sněmovny by proniklo ještě hnutí STAN (5,5 procenta) a také TOP 09 (5 procent).

Z ostatních stran je nejblíž pětiprocentní hranici potřebné pro vstup do dolní komory Sociální demokracie (4 procenta), až s odstupem následují Zelení, KSČM, Trikolóra a Přísaha (všechny strany 2,5 procenta). Lidovci by brali dvě procenta.

Rozložení mandátů vychází stejně jako v předchozím měsíci, konstatovala agentura. „ANO 2011 by si v hypotetických červnových volbách připsalo 87 poslaneckých mandátů, ODS 37, SPD 21, Piráti 26, STAN 15 a TOP 09 by měla mandátů 14. Hypotetická koalice ANO + ODS by měla ústavní většinu 124 poslanců a poslankyň. Prostou většinu by hnutí ANO mělo i v koalici s kteroukoliv z následujících sněmovních stran. Současná vládní koalice by si připsala 92 poslaneckých mandátů. Rozložení mandátů ovšem nezohledňuje případné předvolební koalice,“ uvedl Median.