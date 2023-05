Jak vládne opozice. ANO a SPD v Ústí: Zdražili MHD a zpoplatnili odpad, svádí to na Fialu

Vedení města to opět svedlo na Fialovu vládu. „Náš původní plán, kdy jsme šli v létě do voleb s jasným požadavkem pro zachování svozu odpadů zdarma, vzal z níže uvedených důvodů ‚za své‘ a pro zachování finanční stability města jsme byli nuceni uvedenou vyhlášku podpořit a platby za odpady opět zavést. Nikdo z nás neočekával, že nás v tom současná pětikoaliční vláda nechá samotné a neudělá zhola NIC pro zmírnění dopadu na občany i obce,“ hájilo se SPD na Facebooku.

To ale není všechno. ANO a SPD také plánují úvěr ve výši 300 milionů korun, splácení by se ale jejich volebního období dotknout nemělo. I když by peníze měly být čerpány v letech 2023 až 2026, splácet by je měla až další reprezentace od roku 2027.