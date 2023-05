Volby by vyhrálo ANO. Hnutí ale ztrácí, Piráti posilují

Vítězem voleb by se podle dubnového volebního modelu společnosti Median stalo hnutí ANO se ziskem 31 procent. ODS by měla 15 a Piráti 10,5 procenta. SPD by dostalo 8,5, STAN 7,5 a lidovci 5,5 procenta.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ilustrační foto