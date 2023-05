Jak vládne opozice. ANO a SPD v Děčíně: Zdražily ZOO, chtěly úvěr za stovky milionů, pak se rozpadly

Obě hnutí šly do voleb s velkými sliby. SPD na letáčcích, kde byl šéf Tomio Okamura i Foldyna, slibovalo, že „zastaví zdražování“. Zástupci hnutí s občany dokonce podepisovali petici „proti zdražování“.

Předvolební sliby ale obě hnutí nedodržela. Hned v listopadu nová koalice odsouhlasila zvýšení vstupného do zoologické zahrady o 30 korun pro dospělého a 20 korun pro dítě.

Mluvilo se i o tom, že další na řadě by například mohlo být zvýšení cen jízdného v autobusech nebo poplatku za svoz odpadu.

Primátor Anděl si přitom hned po svém vítězství uvědomoval, že nově vzniklou koalici nečeká jednoduché období. „Ani tak nepůjde o to, aby se ve městě stavělo a investovalo, ale abychom vůbec přežili,“ řekl už v říjnu iDNESu .

„Jednou z našich programových priorit bylo učinit vše, co je možné pro zastavení drahoty, a tento cíl zůstává nezměněn,“ psal Foldyna v listopadu na Facebooku.

„Protože však ze svého postavení místní samosprávy nemáme sebemenší možnost korigovat neschopnost a destruktivní fanatismus Fialovy vlády, jsme postaveni před volbu buď některé služby města omezit, anebo zvýšení cen částečně přenést na občany, neboť by jinak hrozil rozvrat městských financí,“ zdůvodnil zdražování Foldyna.

Ceny vstupného do městských objektů, MHD nebo výše poplatku za svoz odpadu jsou přitom plně v kompetenci zastupitelstva.

To ale není všechno. Koalice v únoru plánovala, že město zadluží úvěrem 405 milionů s dobou splatnosti na deset let. Peníze plánovali zastupitelé použít například na fotovoltaické elektrárny a splácet úvěr chtěli z dosažených úspor.

Primátor Anděl (ANO) přitom na Facebooku před volbami psal, že ačkoliv se města dotkly některé krize, „podařilo se udržet finanční zdraví a vytvořit i rezervy pro časy horší“. Nakonec si město vezme úvěr „pouze“ do výše 250 milionů.

Na dotaz, co Foldyna na rozpad koalice říká a jak zpětně hodnotí to, že se mu nepodařilo dodržet předvolební slib se zastavením zdražování, Novinkám do vydání článku neodpověděl.