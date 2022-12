Očima Saši Mitrofanova: Kobra bez jedu se snažit kousat z posledního

Když jsem poslouchal tento rozhovor, promítaly se před mým vnitřním zrakem záběry z dubna 2002 v Miami. Zeman v roli předsedy české vlády tady ukončoval návštěvu Spojených států, během níž si také na chvíli odskočil do Mexika. Jelikož to byl závěr cesty, dovolil si sobě vlastní uvolnění, které si odpíral během předchozích štací. Na setkání české vládní delegace se zástupci nejvlivnějších místních komunit přišel pozdě a odešel z něj předčasně. Přesto během krátkého zasažení do děje stačil slovně píchnout jak do zástupce podnikatelů, tak do zástupkyně kubánských emigrantů.