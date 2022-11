Dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky by se měla prodloužit

Dočasná ochrana pro Ukrajince, kteří do ČR uprchli před ruskou agresí, by se měla prodloužit až do konce března roku 2024. Návrh novely zákona ve středu schválila vláda premiéra Petra Fialy (ODS)

Foto: Petr Hloušek, Právo Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)