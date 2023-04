Dělal jsem průšvihy, přiznal se Pavel před českými dětmi v Bruselu

(Od naší zvláštní zpravodajky)

Pavel zavítal do Evropské školy, kam chodí asi 350 dětí českých zaměstnanců evropských institucí, hned druhý den své návštěvy Bruselu. Přivítalo ho vedení školy českou hymnou a kyticí pro jeho manželku Evu, Pavel se na oplátku podepsal do pamětní knihy. „Naše vlastní děti měly privilegium se zde vzdělávat. A od té doby těží ze skvělého vzdělání a zkušeností. Děkujeme a všechno dobré,“ napsal Pavel do knihy.

Před školou jej překvapila skupinka žáků okolo deseti let s českou vlajkou. S Pavlem se děti vyfotily a nechaly si podepsat pár suvenýrů, např. sešity a hokejový puk.

Pak prezidentský pár zavítal do tělocvičny, kde na něj čekala asi padesátka nejmenších žáčků. Pavel jim vyprávěl, jak škola fungovala, když do ní chodil jeho syn. V té době bylo ještě Čechů v Bruselu málo, čeština tak ve škole nezněla a chlapec se musel učit francouzsky. „Vy tu teď máte nejen spoustu českých kamarádů, ale i kamarádů ze spousty jiných zemí. Je fajn, když spolu lidé dokáží komunikovat, nehádat se, bez ohledu na to, ve které části planety žijí, v jaké zemi se narodili. Moc vám děkuji, a ať se vám daří,“ řekl prezident dětem.

Pavel jednal v Bruselu se Stoltenbergem o pomoci Ukrajině Evropa

Ty se pak začaly hlásit s dotazy. Prvního chlapce zajímalo, jak se jmenuje prezidentova kočka a jestli škrábe a kouše. „Naše kočička nás má ráda, ale když se jí něco nelíbí, tak občas kouše i škrábe,“ řekla Pavlová.

Foto: Karolína Brodníčková, Právo V tělocvičně na prezidentský pár čekali nejmenší žáci.

Další dítě se přihlásilo s otázkou, zda má prezident velkou pracovnu. „Všichni byste se tam vešli. Takže až pojedete do Prahy, tak se tam za mnou přijďte podívat, určitě se tam vejdete,“ pozval děti Pavel.

Pavel: Mám strach o celou zemi

Odpovídat musel i na to, co byl jeho největší průšvih ve škole. „Já jsem těch průšvihů dělal hodně. Já jsem nebyl nejhodnější dítě. Podařilo se mi sem tam při tělocviku rozbít nějaké okno, lezl jsem, kam jsem neměl. Hrozně mě bavilo chodit tam, kam se nesmělo. Do kotelny, nebo na půdu,“ dodal Pavel.

Zvědavým školáčkům musel odpovědět i na to, z čeho má největší strach. „Ten, kdo říká, že nemá strach, většinou lže, nebo je trochu nemocný. Strach je přirozená věc, která nás brání. Když bychom strach neměli, tak půjdeme do všeho po hlavě, a můžeme si nejenom ublížit, ale i ublížit lidem kolem sebe,“ dodal s tím, že strach by měli lidé umět kontrolovat.

„Strach mám o lidi, které mám rád. A těch je dnes spousta. Dokud jsem měl na starost jenom svou rodinu, tak jsem měl strach hlavně o své blízké, ať už o děti, manželku a rodiče. Ale teď mám na starost celou zemi, takže mám strach o všechny v té zemi. Takže se snažím o to, aby se jim nic špatného nestalo,“ dodal.

Nejen malí žáci prožívali návštěvu hlavy státu. „Já jsem nadšený. Emoce dokážou vyjádřit víc než slova. Momentálně se cítím tak, že je to wau,“ řekl novinářům osmnáctiletý Filip, který letos maturuje a školu po 14 letech opouští.

„Všichni jsme se na to hrozně těšili. I spousta spolužáků z německých a francouzských sekcí se na prezidenta přišlo podívat,“ dodal Filip.

V rozsáhlém aparátu Evropské unie pracuje jen velmi málo Čechů Evropa

Nadšení potvrdila i učitelka českých žáků Radomíra Houšková. „Je to úžasná věc. Česká sekce byla velmi ráda, že jedna z prvních návštěv pana prezidenta vedla k nám do školy. Děti si uvědomí, k čemu směřují se svým vzděláním. Že mohou dosáhnout skvělých věcí, potkávat skvělé lidi,“ řekla novinářům.

Do školy chodily i děti prezidentského páru

Jak Pavel řekl, do Evropské školy chodili asi dva a půl roku i jeho syn a dcera, když s manželkou Evou pracovali v NATO. „Dalo jim to do života velký přehled, který bychom jim asi jinak dát nemohli. Když se tady potkávali s dětmi z tolika různých kultur, tak bezprostřední sdílení jejich pohledů na svět jim dalo víc než nastudovat hromadu knížek,“ řekl Pavel novinářům.

Ze školy posléze už bez doprovodu médií odjel Pavel na schůzku s předsedou vojenského výboru NATO Robem Bauerem, na jehož pozici sám působil v letech 2015 až 2018.

Setkat by se měl také s velvyslancem a stálou českou delegací. V budově Stálého zastoupení České republiky v Evropské Unii ho čeká diskuze se zástupci bruselských think-thanků. Večer by se měl v Pražském domě setkat zase s krajany.

V pátek ráno se má Pavel sejít s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Poté by se měl český prezident u lavičky Václava Havla u Evropského parlamentu setkat s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolovou. V budově Evropského parlamentu pak spolu budou oba politici jednat.

V budově Berlaymont, hlavním sídle Evropské komise, se Pavel setká s její předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. Po pracovním obědě by se Pavel i s delegací měli vrátit zpátky do Prahy.