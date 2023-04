Pavel jednal v Bruselu se Stoltenbergem o pomoci Ukrajině

Petr Pavel zamířil na svou čtvrtou zahraniční cestu do Bruselu. Hned poté, co na letiště v Abelagu dosedl vládní speciál, vydala se česká hlava státu do sídla NATO, aby se setkala s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Jednali spolu o válce na Ukrajině a pomoci Unie a České republiky.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Tisková konference po jednání českého prezidenta Petra Pavla (vlevo) a generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.