Děkan schvaloval studentům stipendia, část pak chtěl zpátky

Své tvrzení žena doložila výpisy ze svého účtu a doprovodnou komunikací s děkanem. Z bankovních listin, do kterých mělo Právo možnost nahlédnout, je patrné, že jí peníze z univerzity přicházely průběžně celý rok ve zhruba měsíčních intervalech. Výše stipendia se pohybovala od pěti do třiceti tisíc korun.

„Desetitisíce ze stipendií dostával ode mne nejčastěji na ruku. Ve dvou případech jsem mu je poslala na účet. Že to bylo jeho soukromé konto, jsem věděla, protože v minulosti jsem mu platila převodem za oblečení, které mi přivezl z dovolené. Bylo to období, kdy mi psal zprávy téměř každý den a choval se velmi osobně,“ vzpomínala studentka.

Sám Štich na uvedená podezření odpověděl: „Ničeho takového si nejsem vědom.“ Rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček považuje zjištění Práva za velmi závažná. „Tohle nechám okamžitě prověřit. Mimořádná stipendia na fakultě podepisuje děkan, který je za to zodpovědný. Je naprosto absurdní, že by se z těchto peněz platily provozní náklady fakulty. Pokud má nějaká fakulta finanční problémy, máme naprosto legitimní mechanismy, jako například finanční rezervy,“ prohlásil Holeček, který je připraven podat i trestní oznámení. „Konzultoval jsem to s našimi právníky, že by se mohlo jednat o zpronevěru,“ dodal.