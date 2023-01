Školy mohou od února opět zdražit obědy

„Navýšili jsme ceny obědů už v září a do konce školního roku už je rozhodně navyšovat nebudeme. Bylo to o korunu, takže nic drastického. Pokud vím, kolegové v okolí zůstávají také na stejném. Ale to neznamená, že jinde s tím problém není,“ popsala Právu Bohuslava Burá, ředitelka ZŠ Vendryně na Frýdecko-Místecku, členka Rady Asociace ředitelů ZŠ.

Ministerstvo změnu vyhlášky vysvětlovalo tím, že při růstu cen potravin a při zachování dosavadních stropů na ceny stravenek by mohly jídelny začít nakupovat nekvalitní potraviny. To zatím podle Buré u ní ve škole nehrozí. „O kvalitu potravin se neobávám. Ale jistě, v jiných oblastech může být situace tíživější,“ uvedla.

Vyhláška umožňuje zvednout limit ceny obědů pro děti ve věku od sedmi do deseti let z 39 na 47 korun. Pro děti od 11 do 14 let činil dosud limit 41 korun a může dosáhnout na 50. V případě 15letých a starších strávníků se může strop vyhoupnout ze 45 korun na 54. Šestiletí a mladší nyní mají oběd maximálně za 30 korun a limit se zvyšuje o šest korun.