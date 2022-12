Dárcovství přes krizi láme rekordy

„Máme k ruce nové technologie, které usnadňují darování. Je to stejné, jako když provádíte jakékoli jiné platby. V novém režimu a v reálném čase,“ řekla Právu Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, největší české organizace sdružující nadace, fondy a firemní dárce.

„V první polovině roku byla obrovská vlna solidarity v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ale také je patrné relativní zbrzdění v druhé polovině roku. Předpokládáme, že by se objem darů mohl oproti loňsku navýšit zhruba o nějaké dvě až tři mi­liardy,“ uvedla Šplíchalová.

S ohledem na ukrajinskou krizi hlásí skokové navýšení darů i Člověk v tísni. „Letošní rok prokázal, že Češi jsou především v dobách krizí velice štědří. Od našich dárců získáme letos přibližně 2,35 miliardy, což je pětkrát více než za loňský, do té doby rekordní rok,“ sdělila Právu Markéta Zemánková, mluvčí společnosti Člověk v tísni, jež pod Fórum dárců spadá.

„Situace na Ukrajině byla rozhodujícím faktorem, který ovlivnil chování dárců v tomto roce. Ale když jsme nedávno otevřeli sbírku SOS Česko na pomoc lidem, kterým hrozí, že je energetická krize uvrhne do chudoby, vybrali jsme milion korun během týdne. To ukazuje, že toto téma vnímají Češi jako důležité,“ uvedla.

Mimořádný výtěžek hlásí i Nadace Via. „Z dat na platformě Darujme.cz, kterou provozujeme, vyplývá, že v letošním roce darují Češi na dobrou věc přes 700 milionů korun. V loňském roce to bylo 562 milionů,“ uvedla šéfka komunikace Nadace Via Hana Morávková.