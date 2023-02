Dálniční známky zdraží

„Jejich cena se neměnila více než deset let. Rostou náklady na běžnou údržbu dálnic, rostou náklady i na investice. Přineseme také jednodenní dálniční známku. A to všechno bohužel musí znamenat zároveň zvýšení ceny dálničních zámek. Kdybychom zachovali současnou cenu dálničních známek a přinesli tu jednodenní dálniční známku znamenalo by to, že výběr dokonce poklesne,“ prohlásil v diskusi Kupka.

Zdražení dálničních známek je podle ministra vzhledem k rozšiřující se dálniční síti nezbytné. Bez toho by se podle něj výběry z nich začaly v brzké době snižovat. Stát přitom potřebuje výnosy z dálničních známek pro další investice do dopravní infrastruktury. O kolik známky zdraží, zatím zřejmé není, podle ministra to ovšem musí být únosné pro řidiče. Kupka v předchozích týdnech připustil možnost tzv. rakouského modelu, který ceny známek mění každoročně o inflaci.

„V okamžiku, kdy resort dopravy potřebuje peníze na investice, tak se očekává, že přinese i nějaký příjem,“ dodal.

Bývalý ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) by byl se zdražováním obezřetný. „Jsme stále v situaci, kdy se zdražuje úplně vše,“ řekl.

Spolu s tím ministerstvo připravuje také novou jednodenní známku. Ta by doplnila stávající roční, měsíční a desetidenní kupony. Se vznikem jednodenní známky po celé EU počítá evropská směrnice. Kolik bude nová známka stát a kdy bude v prodeji, Kupka neuvedl. Podle dřívějších zpráv je reálný rok 2026.

Havlíček by proti vzniku jednodenního dálničního kupónu neprotestoval. „Nebudeme bojovat proti tomu, když tu bude širší nabídka. Myslím si, že to nebude úplně pro našince, ale spíše to budou využívat cizinci, kteří projíždí. Je na odpovědnosti ministerstva, aby tomu nastavili nějakou cenu a až to bude na stole, tak pak až to budu případně kritizovat,“ prohlásil.

Ceny dálničních známek jsou stejné už přes deset let. Roční stojí 1500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun.

V Česku se za poslední rok prodalo kolem 7,26 milionu elektronických dálničních známek v celkové hodnotě 5,77 miliardy korun. Počet prodaných známek se meziročně zvýšil o 26 procent z předchozích 5,75 milionu kusů, které měly hodnotu 5,19 miliardy korun.

Nebudeme bjovat proti tomu, když tu bude širší nabídka. Myslím si, že to nebude úplně pro našince, ale spíáše to budou využívat cizinci, kteří projíždí. Je na odpovědnosti miinisterstva, aby tomu nastavili nějakou cenu a až to bude na stole, tak pak až to budu případně kritizovat.