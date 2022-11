Co uchazeč, to kniha. Prodej se do limitu nepočítá

Téměř každému, kdo se vydal do boje o nejvyšší ústavní funkci v Česku, leží na pultech knihkupců jeho vlastní kniha. I když publikace kandidáty na Hrad obvykle nekriticky opěvují, do kampaně, která má pro první kolo limit 40 milionů korun na každého uchazeče, se nepočítají. Leda by je rozdávali zdarma.

Foto: Petr Horník, Právo Pohled na Pražský hrad.