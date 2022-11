Babiš: Agrofert neprodám, ani jako prezident

Jak dlouho vám vydrží být hodný, jak jste při oznámení prezidentské kandidatury slíbil?

Doufám, že dlouho. Už jsem byl hodný, byl jsem na debatě, byly tam různé kontroverzní názory, ale v klidu jsem je vysvětloval. Jako kandidát na prezidenta musím změnit rétoriku a musím být trpělivý, musím věci vysvětlovat.

K tomu jste dospěl sám, nebo vám to někdo poradil?

K tomu jsem dospěl sám. Samozřejmě čtu kritiky. Moje špatná vlastnost byla, že když jsem slyšel nepravdu, tak jsem hned startoval. Teď to musím zvládnout. Budu dělat pozitivní kampaň.

Neztratíte kvůli tomu tah na branku?

Myslím, že ne. Samozřejmě mám voliče, kterým se ten styl líbil, ale vždy se to dá říct jiným způsobem.

Co jste říkal na to, že vám kandidaturu nepodepsali všichni poslanci ANO? Máte podpisy od 56 ze 72 vašich poslanců.

Podepsali všichni, kteří byli v práci.

Nepodepsal třeba hejtman Vondrák. Řekl, že příliš nevěří vaší nové roli, že budete smířlivým kandidátem, který dokáže zakopat příkopy, které ve společnosti jsou.

Já žádné příkopy nevykopávám. Vždycky jsem jen pojmenovával fakta.

Pokud jsme měli například kampaň do Senátu, tak jsem jenom četl, co o panu Vystrčilovi napsali v minulosti novináři.

Pane předsedo, kdybyste netvořil příkopy svým politickým jednáním, tak byste teď neříkal, že budete vstřícnější.

Mluvím o rétorice, to je něco jiného.

Ale rétorikou tvoříte příkopy. Štvete jedny lidi proti druhým.

Nikoho jsem proti sobě neštval, jen jsem říkal fakta. Vy nevěříte tomu, že změním rétoriku? A vidíte, já jsem ji změnil.

Za deset let, co jste v politice, jste jasně ukázal, jak jste impulzivní a že se rád naštvete.

Když někdo lže, tak se samozřejmě naštvu a teď jako kandidát na prezidenta jsem slíbil, že to nebudu dělat.

Proč nechodíte na diskuse s ostatními kandidáty?

Jsem přesvědčen o tom, že mám dělat kampaň v terénu a že na debaty určitě jednou dojde. Pozvání ale přišlo tolik, že bych chodil z debaty do debaty a nemohl bych chodit mezi lidi. To je teď určitě pro mě priorita.

Proč bych šel teď do nějakého duelu pouze s panem Pavlem? Je tam dvacet jiných kandidátů.

Ani duel od generála Pavla jste nepřijal?

Jsem překvapen, že mě oslovil, protože všichni před mým oznámením říkali, že nemám šanci, že jsem outsider.

Neříkejte, že jste outsider, protože podle průzkumů jste minimálně druhý. Proč jste nepřijal duel s generálem Pavlem?

Proč bych šel teď do nějakého duelu pouze s panem Pavlem? Je tam dvacet jiných kandidátů.

Nevadí vám, že budete vypadat jako zbabělec?

Ne, mně to nevadí. A určitě nebudu vypadat jako zbabělec. Pan Pavel chtěl prý řešit krizi v televizní debatě se mnou, ale tam se krize opravdu neřeší.

Průzkumy ukazují, že jste pravděpodobní soupeři ve finále.

To je málo pravděpodobné. Teď navíc jezdím za lidmi. Na debaty je ještě dost času.

Půjdete před prvním kolem do debat, nebo až ve druhém kole?

Nikde není napsané, že se dostanu do druhého kola, ale určitě do debaty před prvním kolem půjdu.

Podle čeho si budete vybírat?

Uvidíme. Teď na to neumím odpovědět. Chci dělat hlavně kampaň mezi lidmi, vždycky jsem to dělal. Chodím do firem, abych vnímal situaci a abych diskutoval o tom, co vlastně prezidentský kandidát pro ně může udělat.

Jsme teď v situaci, kdy má pětikoalice Sněmovnu, Senát, má vládu, podporuje tři kandidáty pana Pavla, pana Fischera a paní Nerudovou. Bylo by dobré, kdyby prezidentský post obsadil někdo jiný než kvazi kandidáti pětikoalice.

Proč by to bylo dobré?

Protože by nešel vládě na ruku. Vláda nemluví s opozicí, a kdybych byl prezidentem, tak je možné, že bych konečně mohl s vládou debatovat, mohl bych chodit na vládu nebo do Sněmovny. A je možné, že by snad prezidenta vzali vážně.

Proč jste se rozhodl vůči soupeřům nevymezovat?

Protože jsem řekl, že budu dělat pozitivní kampaň.

Devět z 21 prezidentských kandidátů porušilo podle úřadu pravidla transparentnosti Prezidentské volby

Moc pozitivní kampaň neděláte, protože se vymezujete ostře proti vládě.

Říkám, co bych doporučoval vládě, aby dělala. Je to důležité, protože vláda skutečně nepomáhá lidem, nebo pomáhá málo nebo pozdě. A to, že nevyřešili energetickou krizi, má obrovsky negativní dopady.

Ráno jsem byl v plaveckém areálu, který bojuje o přežití. Byl jsem v Českém porcelánu, kde dělají cibulák, a také mají problémy. Možná budou propouštět. Všichni mají obrovský problém s cenami energií, které se daly vyřešit tak jako ve Francii, že by se zastropovala cena přímo u výrobců energií. Potom by nevznikl žádný dodatečný mimořádný zisk, který chce teď vláda zdanit, a nebyl by v tom takový maglajz.

Kritizujete vládu a nediskutujete se soupeři. Trochu to vypadá, že jste si spletl žánr, že kandidujete do voleb na premiéra, a ne na prezidenta.

Já vím, jakou má kompetenci prezident. Samozřejmě jsem si to četl a můžeme začít od výlučné přímé kompetence, a to je například jmenování guvernéra ČNB a členů bankovní rady.

Proč jste si zvolil tuto strategii, že budete jezdit mezi lidmi a budete kritizovat vládu? Ve své relaci Čau lidi jste byl v pondělí hodně kritický vůči vládě, jako byste byl stále lídr opozice.

Ano, byl jsem kritický, vláda spousty věcí nedělá dobře, ale bylo to faktické.

Ničemu nerozumí, jsou asociální, vláda na lidi kašle: to jsou vaše výroky. To vypadá, jako kdybyste spíš kandidoval na premiéra a chtěl svrhnout vládu.

Vláda se nedá svrhnout. Vláda vznikne ve volbách a zdá se, že tam budou dlouho, i když výkon vlády je úplně katastrofální. Za chvíli tam budou rok a člověk si ani nevzpomene, co ve prospěch země udělali.

Takže já v opozici můžu pouze poukazovat na věci, které by vláda mohla dělat. Například v Hustopečích je nedostatek zubařů a čeká tam dvě stě lidí ve frontě, jen aby se zaregistrovali, a pan Válek říká, že bude dvojí standard ve zdravotnictví.

Zpět k otázce: proč jste zvolil strategii kritizovat vládu a nedebatovat s protikandidáty?

To není jen kritika vlády, to jsou návrhy, jak lidem a firmám pomoci, protože vláda si neuvědomuje to, že by měla pomáhat už tento rok. Příští rok už bude z hlediska cen energií zřejmě jiná situace, takže už letos by měli pomoci firmám a zaměstnavatelům.

U lídra opozice by to bylo na místě, ale u kandidáta na prezidenta v tom spíš vidím kalkul, jak se na kritice nepopulární vlády svézt na Hrad.

Já myslím, že lidi budou volit kandidáta, který má kompetenci na Hradě obstát, má politické zkušenosti a který může okamžitě, jak tam přijde, fungovat. Nabízím se jako kandidát, který na Hradě může pomáhat českým firmám v ekonomické diplomacii a může a měl by navštěvovat jednotlivé regiony, zajímat se o problémy a řešit je. Není to založené na kritice vlády, ale na upozorňování, že lze věci řešit jinak a lépe. A prezident má rozpoutávat diskusi.

Co se vám nelíbí na tom, když ministr Válek říká, že by mělo být možné si připlatit za nadstandard ve zdravotnictví?

Protože by stávající standard byl jen pro bohaté, a pro ty, kteří si to nezaplatí, bude horší standard.

Není to trochu pokrytecké, protože fond Hartenberg, který spravuje i vaše peníze, podniká ve zdravotnictví a z nabízení nadstandardu profituje?

Jak profituje? Spravuje soukromé kliniky, které nabízejí své služby. Ale ve státním zdravotnictví, které nechceme privatizovat, není důvod, proč by měl být dvojí standard. Na to jsou soukromé kliniky, kde za to lidé chtějí víc platit. My říkáme, že lékařská péče by měla být dostupná všem a neměl by být rozdíl v lékařské péči mezi bezdomovcem a miliardářem.

Kysela: Pokud bude Babiš prezident, kauza Čapí hnízdo by se už nemusela vyřešit Domácí

Jak čelíte kritice, že jste se vydal na Hrad jen kvůli tomu, abyste získal imunitu kvůli kauze Čapí hnízdo?

Je to nesmysl. Už v minulosti mi pan prezident nabízel abolici (zastavení trestního stíhání, vyžaduje spolupodpis premiéra – pozn. red.) a já jsem ji odmítl. Protože jsem si neuměl představit, že by se to dostalo před soud, když tam není žádný důkaz, že bychom porušili zákon. Bylo to politické trestní stíhání, které bylo zastaveno, ale nejvyšší státní zástupce, politická figura, to nechal dál stíhat. Je to nesmysl, protože nikdo o abolici nežádá, nikdo to nikomu nenabízí.

Tady nejde o abolici, ale o imunitu, kterou získáte.

Ale já nevím, jak proces proběhne. A hlavně ani není v mém zájmu se soudu vyhýbat. Chci, aby rozhodl.

Soud možná vynese rozsudek, byť nepravomocný, ještě před prvním kolem voleb, které bude 13. a 14. ledna. Jak se zachováte, když vás odsoudí?

Neumím si představit, že by mě odsoudili. Na základě čeho? Tam nic není, není tam žádný důkaz.

Dovedu si představit, že vás odsoudí, ale nejsem soud a neříkám, že vás odsoudí, nebo ne, jen se ptám na hypotetickou situaci: Když vás odsoudí, co budete dělat?

Proč by mě odsoudili, když jsem nic neudělal?

A když vás odsoudí? Odstoupíte z voleb?

Ne. Na základě čeho by mě odsoudili? Ten případ se nikdy neměl dostat před soud. To říkají lidé, kteří tomu rozumí. Takže je to evidentně politické trestní stíhání.

Spousta lidí, státní zástupce nebo policie na to mají jiný názor. Máte plán, co uděláte, budete-li odsouzen?

Já jsem přesvědčený, že mě neodsoudí.

Podle vašich kritiků nejste soudný, když jdete do voleb o nejvyšší státní funkci, když jste před soudem, že tím děláte ostudu Česku.

To jsou názory a útoky těch, kteří by na Hradě rádi viděli někoho jiného. Já nedělám ostudu České republice. Naopak si myslím, že s mojí paní jsme ji reprezentovali velice dobře. Byli jsme u amerického prezidenta, byli jsme na intronizaci japonského císaře, zastupoval jsem leckde pana prezidenta Zemana.

Co podle vás o Česku vypovídá to, že dva hlavní favorité voleb – vy a generál Pavel – jsou bývalí komunisté?

Myslíte jeden řadový člen strany a druhý předseda základní organizace KSČ, abychom mluvili exaktně?

Ale vy jste byl také členem KSČ a měl jste pletky s StB.

Vidím pane redaktore, že jste nepřipraven. Já jsem žádné pletky s StB neměl. Já jsem byl zaměstnanec v podniku zahraničního obchodu, kterého StB vyšetřovala, protože jsme měli v rodině tři emigračky a musel jsem zdůvodňovat, proč nekupuji syrské fosfáty.

Já jsem to (slovenský Ústav paměti národa tvrdí, že Babiš byl agent Bureš – pozn. red.) žaloval v roce 2012 a třikrát jsem soud vyhrál a potom přišlo nepochopitelné rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, který ale neřekl, že jsem spolupracoval, ale že jsem neměl žalovat Ústav paměti národa, ale slovenské ministerstvo vnitra. Takže se to celé nesmyslně vrátilo na začátek.

Musel jste spolupracovat s StB?

Nespolupracoval jsem s StB.

Sám jste to říkal v Show Jana Krause, že když jste potkal cizince, tak jste o tom musel StB napsat hlášení.

To psali všichni. To byl takový režim a měli jsme povinnost, to byla pravidla zahraničního obchodu. Dneska, když vás zavolá policie nebo BIS, tak s nimi nebudete mluvit? Museli jsme komunikovat.

Co to podle vás vypovídá o Česku, že i třicet let po pádu komunistického režimu jsou hlavní favorité dva bývalí komunisté?

Za prvé se nepovažuji za favorita. A za druhé, já jsem nebyl komunista. Byl jsem řadový člen strany.

Jaký je v tom rozdíl?

Byl jsem pasivní člen strany. Nebyl jsem žádný nomenklaturní kádr, nebyl jsem aktivní komunista. Tehdy tu byli přesvědčení komunisté a pak členové KSČ.

Byl jste tam jenom proto, jak rád říkáte, abyste mohl pracovat v zahraničním obchodu?

Neříkám, že jsem na to pyšný, ale takových nás bylo 1,6 milionu.

Jak byste se zachoval jako prezident během vládní krize v roce 2013, když padla Nečasova vláda?

Podle Ústavy.

Kdyby měl někdo 101 poslanců, tak byste lídra takovéto většiny ve Sněmovně jmenoval premiérem, nebo byste jako prezident Zeman jmenoval úřednickou vládu?

Ne, když jsou domluvené předčasné volby, tak by to měla dovládnout vláda v demisi. Na co by se jmenoval úřednický kabinet? To je zbytečné, co tam ti úředničtí ministři budou na pár měsíců dělat?

Jak byste se jako prezident postavil k zahraniční politice vlády, například k otázce podpory Ukrajiny?

Už jsme pomohli a teď bychom se měli starat o naši armádu, aby byla vyzbrojená, aby měla zálohy apod. Měli bychom se z té války poučit. Nejde jen nakoupit americké stíhačky F-35. Měli bychom se poučit z toho, jak se tam využívají drony, protiraketové nebo protitankové systémy.

Podporoval byste Fialovu vládu v její silné podpoře Ukrajiny?

Vláda je hodně aktivní v pomoci Ukrajině, ale je málo aktivní doma. Já jsem se angažoval v pomoci Ukrajině, byl jsem na slovensko-ukrajinské hranici, zachránil jsem tisíc ukrajinských Čechů, naše hnutí dalo 10 milionů na pomoc. Ale teď je potřeba, aby Ukrajinci, co jsou v Česku, tady i pracovali, aby nezneužívali toho, že mají status uprchlíka nebo zdravotní péči.

Podle posledních údajů je velká část ukrajinských uprchlíků už zaměstnaná.

Stojí to ale plno peněz. Premiér Fiala slíbil, že peníze sežene z Evropské unie, ale nic nesehnal. Nevím proč. Vláda si na to půjčila 10 miliard, což je v rozporu s tím, co Fiala sliboval, když říkal, že peníze by měla dát EU. Na ilegální migraci Řecko, Itálie, Španělsko peníze dostaly z EU, tak je měla Unie vyplatit i nám, a ne že si na to vláda vezme půjčku.

Co říkáte na to, že se skoro rozpadla spolupráce ve formátu Visegrádské čtyřky?

To je škoda, protože je tam řada společných témat a měli bychom dál spolupracovat. Například kvůli migraci se teď dohadují se Slováky, zatímco by to měli řešit ve V4.

Ale problém je, že se kvůli přístupu maďarského prezidenta Orbána vůči Moskvě s ním nechce nikdo moc bavit.

Orbán nechce podporovat válku, ale chce jednat o míru.

Válku snad nechce nikdo, ale záleží na tom, o jaký mír by mělo jít. Měli by se podle vás Ukrajinci smířit s tím, že si Rusko nechá některá ukrajinská území?

To neříkám. Souhlasím s tím, co řekla finská premiérka, když byla na summitu EU v Praze, že Putin musí odejít. Bohužel ale postrádám diplomatická jednání. Když byla karibská krize a svět byl na prahu válečné krize, tak si Chruščov s Kennedym telefonovali.

S Orbánem jste měl vždy dobré vztahy, chtěl byste mu, pokud budete prezident, pomoci z izolace, do které se teď dostal?

To, že je v izolaci, je trochu klišé. Možná se s ním nechce bavit paní Pekarová nebo ministři pětikoalice, ale ostatní se s ním baví. Neměli bychom také zapomínat, že 40 procent distribuce plynu u nás má maďarská firma innogy, že naše firmy, například Česká zbrojovka, v Maďarsku investují.

Budapešť blokuje evropskou pomoc Ukrajině. Vydírání, nehrajte poker, zní z Unie Válka na Ukrajině

Prodáte Agrofert, když se stanete prezidentem?

Ten nemohu prodat, protože je ve svěřenských fondech.

Takto budete stále čelit výhradám, že se staráte hlavně o svůj byznys. Pavel Fischer řekl, že hlavní důvod, proč jste do toho šel, je zajistit profit pro vaše firmy.

To je nesmysl. Nikdy jsem neoslovil žádného úředníka, abych z toho měl profit.

Ale nikdy se nezbavíte výhrad, že jste ve střetu zájmů. Nebylo by lepší se těch firem zbavit?

Já na ty firmy nemám žádný vliv. Jsou ve svěřenských fondech.

Ale máte z nich profit?

Jaký profit? V životě jsem si nebral dividendu.

Neříkejte mi, že žijete jen z poslaneckého platu.

To neříkám. Ten posílám mimo jiné celý matkám samoživitelkám.

Vždyť máte vilu na Riviéře.

Máte špatné informace.

Viděl jsem fotku, jak se tam koupete v bazénu.

To neznamená, že je to moje vila.

A z čeho tedy žijete?

Zapomněl jste asi na pseudoaféru dluhopisů, kdy mě Sobotka vyhodil z vlády. Tehdy jsem jako jediný politik ukázal svá daňová přiznání od roku 1996 do roku 2016 a zdroj svých příjmů.

Tehdy jsem měl peníze, které jsem půjčil Agrofertu, a ten mi je teď vyplácí. Mám peníze, které jsem vydělal před vstupem do politiky. Ve střetu zájmů nejsem, a pokud se stanu prezidentem, což je málo pravděpodobné, tak také nebudu ve střetu zájmů.