Chov svatomartinských hus jako koníček? Proč ne

Před pár lety by Radku Melišovou z Ostravy-Koblova nenapadlo, že většinu volného času od června do listopadu věnuje svatomartinským husám. Nyní jich s rodinou odchová a zkraje listopadu porazí desítky kusů. To vše zvládá s manželem při zaměstnání. Ona je úřednice v advokátní kanceláři, on jezdí s kamionem.

Chov svatomartinských husVideo: Právo