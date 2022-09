Čeští vědci ochrání piloty před lasery

Oslnění laserem při přistávání je noční můrou všech pilotů. Jen v Česku je do roka hlášeno až 40 těchto útoků. Všechny sice až dosud skončily šťastně, tedy pilot převzal opět kontrolu nad strojem a následně úspěšně přistál, všichni se ale děsí okamžiku, kdy by to nemuselo vyjít.