Česko se chystá na zimní vlnu uprchlíků

Česko je podle něj nejvytíženější zemí co do počtu uprchlíků a již nemůže poskytovat tak kvalitní ubytování jako během jarní vlny, které poskytli čeští občané. „Proto vysíláme vzkaz na Ukrajinu a také do Evropy, protože jsou země, které by ještě zvládly ubytování ve vyšší kvalitě. Jde přeci o to, aby většinou matky s dětmi mohly žít v důstojných podmínkách,“ konstatoval.