Vnitro chystá změny u bydlení běženců

„Cílem je motivovat uprchlíky, jejichž osobní poměry to umožňují, zapojit se do pracovního procesu a integrovat se do společnosti. Je zřejmé, že ne všechny osoby, které nyní vy­užívají systém bezplatného ubytování, si budou moci najít práci, proto by měl být vytvořen systém podpůrných dávek,“ píše se v předkládací zprávě zákona.

„Počítáme, že v lex Ukrajina IV bychom měli reagovat na rozhodnutí, které by mělo prodloužit, neformálně už je to jisté, dočasnou ochranu za 31. březen o dalších 12 měsíců,“ uvedl Jurečka.

Podle návrhu by se měla dočasná ochrana prodloužit do března 2024, což je podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé hlavním cílem zvažované úpravy legislativy.

Návrh počítá se dvěma variantami, jak by mohli běženci o prodloužení víz požádat. První počítá s tím, že by se proces rozdělil na více etap.

„Fakticky totiž prodloužení dočasné ochrany spočívá ve vylepení tzv. vízového štítku, je tedy nutná osobní přítomnost cizince na pracovišti ministerstva vnitra. Cizinci, kteří mají nadále zájem pobývat na území České republiky za účelem dočasné ochrany, budou mít povinnost elektronické registrace, a to do 31. března 2023,“ uvedla Malá.

Při druhé variantě by běženci museli jen vyplnit elektronický formulář, po kterém by dostali potvrzení o prodloužení ochrany, a to by bylo zároveň zavedeno v centrálním informačním systému cizinců. Nemuseli by se tak fyzicky dostavovat k přelepení vízového štítku.