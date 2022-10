Kontroly měly přijít dávno

„To už mělo přijít dávno, máme strach chodit samy na hřiby, už ani nepouštíme děti někam dál od baráku, natožpak do lesa, kam dřív chodily. Zatím se nic nestalo a syrští uprchlíci, které potkáváme v obci, se chovají dobře, teda až na ty hromady oblečení, co vyhazují v okolí. Ale člověk neví, co se může stát,“ přiznala maminka ve Starém Hrozenkově na Uherskobrodsku.

V okolí Hrozenkova policisté denně zachytávají desítky nelegálních migrantů. „Během jedné směny už jsem zažil po několika skupinkách záchyt i více než stovky syrských uprchlíků. Zatím se chovali bezproblémově,“ sdělil Právu jeden z policistů u Starého Hrozenkova.

Jeho kolegové z Brumova-Bylnice na Zlínsku však mohou od čtvrtečního rána hovořit o jiné zkušenosti. Řidič irácké národnosti přejel státní hranice v Sidonii u Brumova-Bylnice, ale svůj vůz i přes opakovanou výzvu policistů nezastavil.

„Hranici projel ve vysoké rychlosti. Zastavil až po pěti stech metrech v lese, protože tam stály další policejní vozy. Když vylezl z auta, snažil se utéct. Zastavil se až po varovných výstřelech. Ve Fordu Tranzit vezl devatenáct nelegálních uprchlíků. Tři z nich, kteří vyskočili z auta stejně s řidičem, jsme museli dohledávat,“ řekl Právu Bohdan Varyš, náměstek krajského policejního ředitele.

Jen ve Zlínském kraji policisté od středeční půlnoci do čtvrteční desáté hodiny dopolední zachytili 85 běženců a tři převaděče. Je mezi nimi i sedm syrských uprchlíků, které převážela dvojice mladých ukrajinských mužů přes známou pašeráckou hraniční cestu v Žítkové na Uherskobrodsku. Hned za hraničním mostem je zastavila policejní hlídka střežící takzvanou zelenou hranici.

Slíbili, že nám za cestu zaplatí

„Nabrali jsme je na benzince na Slovensku. Poprosili nás, jestli nejedeme do Česka. Řekli jsme, že jedeme do Prahy, tak chtěli jet s námi. Slíbili, že nám za cestu zaplatí. Aby se nám vrátily náklady za naftu,“ řekl přímo na místě Právu jeden z ukrajinských převaděčů. Jak zpravodaji Právu sdělili, oba pocházejí ze západní Ukrajiny. Na otázku, co si myslí, že s nimi dvěma nyní bude, pokrčili rameny: „Nevíme. Nevěděli jsme, že nemají pasy. Poprosili a my je vzali.“

Zadržený vůz s migranty hlídali přes tři hodiny čtyři policisté a dva celníci. Kvůli převaděčům přijela i dvojice kriminalistů, kteří Ukrajince zpovídali. Oběma mužům naznačili, co s nimi bude.

„Půjdete na vazbu a poté vám bude sděleno obvinění. Řekněte po pravdě, jak to bylo, a urychlíme si celý ten koloběh,“ řekl na jejich adresu jeden z kriminalistů.

Zda oba Ukrajinci chtěli v devítimístném voze dopravit sedm běženců skutečně až do Prahy, nebo je jen vysadit za hranicemi v Žítkové, není jasné. Jisté však je, že si k překročení hranice vybrali úzkou silnici vedoucí zapomenutým údolím Bílých Karpat.